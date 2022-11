Coupe du monde : les gérants des bars de Laval ne s'attendent pas à voir la même folie qu'en 2018

À un jour du premier match des Bleus au Mondial de football 2022, certains gérants de bars lavallois ont décidé de ne pas diffuser la compétition, comme le Jardin bavarois et le Black Bear. D'autres établissements ne peuvent pas se permettre de boycotter l'événement sportif le plus regardé au monde.

Cette Coupe du monde est une aberration et on comprend ça. Mais on aime le foot et notre clientèle aussi.

Au fond du bar l'O'Regans, rue du Pont de Mayenne, une grande photo de la terrasse bondée du pub prise lors de la finale de l'Euro 2016 trône sur un mur, en plein été. Cette année, avec un Mondial en plein automne, l'ambiance sera différente, regrette déjà Vincent Poirier, le gérant. "Cette Coupe du monde est une aberration et on comprend ça. Mais on aime le foot, notre clientèle aime le foot, on aime le sport en général, donc on va le diffuser. Ça nous embête, bien sûr et je pense que les amateurs de foot sont vraiment choqués par l'évolution du sport."

"On croise les doigts pour la météo"

Le gros point noir de cette Coupe du monde pour les établissements, c'est la météo. En 2018 et en 2016, beaucoup de bars du centre-ville avaient sorti les télévisions sur les trottoirs, comme à l'O'Regans donc et aussi au Castel 9, rue du Val de Mayenne, se souvient Maxime Lhuissier, le patron. "Il y a quatre ans, c'était super. Cette année, à l'automne c'est plus compliqué, ça change. S'il ne pleut pas, on pourra le diffuser en extérieur. Mais pour le moment, on croise les doigts."

Les grands bars excentrés du centre-ville pourraient eux tirer leur épingle du jeu. À Chope et compagnie, près du centre commercial Grenoux, la pluie ne fait pas peur. "On a un important espace d'accueil à l'intérieur avec 400 mètres carrés chauffés, détaille le patron Quentin Aouam. Donc, de mon point de vue, le fait que la Coupe du monde soit en fin d'année n'est pas embêtant."

Toutefois, les gérants de bar savent bien qu'ils n'égaleront pas leur chiffre d'affaires de 2018 avec cette Coupe du monde au Qatar.