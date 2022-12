EN IMAGES - Les supporters fêtent la victoire des Bleus à Valence et Montélimar

La France disputera donc à nouveau une finale de la coupe du monde de football. Les Bleus ont battu l'équipe du Maroc 2 à 0 et ils rencontreront l'Argentine dimanche en finale au Qatar. Dans les grandes villes de Drôme et d'Ardèche, plusieurs centaines de supporters sont dehors avec klaxons, drapeaux et pétards pour fêter la qualification.

Les Allées provençales envahies de fumigènes à Montélimar © Radio France - Alexandre Berthaud

"Là c'est beau, c'est la fête"

A Montélimar où les Allées provençales ont été partiellement fermées à la circulation, c'est déambulation sur la route et fusées d'artifice au rond-point Raphaël Marchi. "C'était un super match, les Français ont joué comme des chefs" commente Antoine. "J'espère que ça va rester comme ça, qu'il n'y aura pas de dégradation, mais là c'est beau, c'est la fête, vive le foot" dit Marielle. Drapeau du Maroc autour du cou, Abdel ajoute "ça se passe bien, le meilleur a gagné et on garde le sourire !".

A Valence, plusieurs centaines de supporters ont entonné la Marseillaise à l'entrée des boulevards. La police détourne la circulation via le Champ de Mars.

Plusieurs centaines de supporters sont regroupés sur les boulevards à Valence © Radio France - Nathalie De Keyzer

110 policiers et CRS assurent la sécurisation en zone urbaine dans la Drôme. La préfecture recensait un attroupement de 400 personnes à Valence, 200 à Montélimar et 150 à Romans-sur-Isère. Pas de dégradation. A 23 heures, il n'y avait pas non plus d'incident à déplorer en Ardèche.