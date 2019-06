Coupe du monde | "Nous sommes très contents d'avoir accueilli ce Mondial à Rennes" Yvon Léziart adjoint aux sports

La ville de Rennes se félicite d'avoir accueilli sept matchs du Mondial féminin de football. Les supporters sont venus nombreux au Roazhon Park, notamment le 17 juin pour voir jouer les Bleues. Le dernier match à Rennes a lieu samedi à 18h30 entre l'Allemagne et la Suède.

Samedi 29 juin, l'Allemagne et la Suède s'affrontent au Roazhon Park en quart de finale du Mondial féminin de foot. Il s'agit du dernier match de la compétition programmé à Rennes. Il y en a eu 7 au total. Un événement qui s'est déroulé sans incident et qui permet à la capitale bretonne de montrer sa tradition footballistique selon Yvon Léziart adjoint aux sports à la ville de Rennes.

"Nous à Rennes on est très satisfait de cette manifestation. Elle a attiré beaucoup de monde" explique l'élu rennais. "Pour les deux premiers matchs, il y avait 15 000 personnes dans les tribunes du Roazhon Park" poursuit Yvon Léziart. "Pour la match de la France contre le Nigéria, c'est même monté à 28 000 spectateurs, puis 21 000 pour le 8ème de finale". "Samedi pour le dernier match entre l'Allemagne et la Suède en quart de finale on attend 21 000 personnes" selon l'adjoint aux sports.

Autre motif de satisfaction pour Yvon Léziart, l'ambiance qui "était extrêmement festive, il n'y a pas eu de débordements". "Les Écossais se sont illustrés notamment mais aussi les supporters néerlandais sur le Mail François Mitterrand" raconte l'élu.

Selon Yvon Léziart, ces matchs ont permis aussi à Rennes d'enregistrer des retombées économiques. "Les spectateurs qui se sont déplacés à Rennes ont dormi et mangé sur place. Puis pour certains ils ont visité la Bretagne alentours".

Le succès de ces matchs de coupe du monde féminine prouve que la ville de Rennes est une terre de tradition footballistique. "Nous avons beaucoup de clubs et la ligue de foot est très active".

Yvon Léziart pense d'ailleurs que ce Mondial va inciter des jeunes filles à s'inscrire dans les clubs de foot de la ville à la rentrée de septembre.