Coupe du monde : "On est sûr d'aller en finale", les Franco-marocains de Tours exultent avant la demi-finale

L'équipe de France de football affronte le Maroc ce mercredi soir pour une place en finale. Une rencontre historique : c'est la 6e fois que la France se confronte au Maroc, mais la première dans une grande compétition internationale. Alors les Tourangeaux Franco-marocains sont-ils tiraillés entre leur deux équipes de cœur ? Pas du tout car peu importe l'issue du match, ils auront gagné !

"Que le meilleur gagne !"

Abdellah habite Saint-Avertin près de Tours. Ce Franco-marocain regardera la demi-finale en famille, avec sa femme et ses deux enfants ce mercredi. Il l'assure, il sera heureux quoi qu'il arrive : "Peu importe, je sais que je suis en finale. Si la France gagne, je suis en finale. Si le Maroc gagne je suis en finale". Même sentiment pour Abdenbi Khallouq, le président de l'association France-Maroc en Indre-et-Loire : "Que ce soit sous les couleurs bleu, blanc, rouge ou sur un fond rouge avec une étoile verte, pour moi c'est une réussite. On est sûr d'aller en finale" confie-t-il. Il a hâte de voir les deux drapeaux déployés sur la pelouse au Qatar : "C'est une joie, une immense joie ! C'était inimaginable, d'avoir nos deux pays. Il y a encore des moments où je me demande si ce n'est pas un rêve. C'est une fierté pour nous le Maroc historiquement, mais on est heureux pour les Bleus".

France ou Maroc, peu importe donc. Mais Abdellah veut voir du beau jeu pendant 90 minutes : "Avec des buts, un jeu collectif, un match de demi-finale de Coupe du monde avec des occasions, du spectacle !" et ensuite "que le meilleur gagne !".

Des Marocains impressionnants

Si Abdellah et Abdenbi parient sur une victoire de la France, ils sont sous le charme de cette équipe marocaine qui accède pour la première fois de son histoire aux demi-finales d'un Mondial (jusque-là, les Lions de l'Atlas avaient atteint les huitièmes de finale en 1986). Les Marocains ont battu des grandes nations du football pour arriver à ce niveau de la compétition : la Belgique, l'Espagne mais aussi le Portugal. Abdellah est "impressionné par la combativité du staff". La présence des supporters dans l'émirat compte aussi beaucoup selon lui : "Le fait de jouer au Qatar a aidé car il y a beaucoup de Marocains dans les tribunes, dans les rues. Cela motive les troupes pour faire mieux".

Abdenbi Khallouq salue le succès du sélectionneur Walid Regragui, arrivé seulement en septembre à la tête de l'équipe nationale marocaine : "Lorsqu'on change de sélectionneur quatre mois avant un mondial, il faut être transparent, nous n'avions pas d'attente derrière. C'est une stupéfaction pour tout le monde et on l'a vue s'exprimer dans toute la métropole tourangelle". En effet, des centaines de Tourangeaux ont fêté la qualification marocaine samedi soir, notamment place Jean Jaurès à Tours.

