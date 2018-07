Grignols, France

Dans l'une des rues de Bruc, le lieu-dit de Grignols, en Dordogne, un panneau affiche "Bienvenue, Belgium street", comprenez "la rue belge". Beaucoup ont en effet quitté le royaume pour s'installer dans ce coin du département.

La Marseillaise et la Brabançonne, les deux hymnes résonneront certainement dans les rues du village ce mardi soir à l'occasion de la demi-finale de la Coupe du monde de football en Russie.

Pas de rivalité

Le carton rouge aurait pu être donné à Marie qui "espère battre les Bleus en France pour se vanter" mais l'attitude des Belges est globalement fair-play. Christian, originaire de la région bruxelloise, sera "content" quelle que soit l'issue de la rencontre.

À Grignols, on a aussi sorti les drapeaux français ! © Radio France - Willy Moreau

"Les Français sont tellement accueillants que même s'ils gagnent, je serai content. Mais j'ai quand même ma petite préférence", explique-t-il.

Maïté rajoute même : "Les Français peuvent gagner, les Belges aussi, l'important c'est qu'on reste unis quand même".

À quelques centaines de mètres de là, sur la place du village, Hugo croit en la victoire des Bleus : "On a une équipe très bonne, de très bons défenseurs, des bons attaquants, des bons ailiers".

Quoi qu'il arrive, le jeune homme sait qu'il passera une bonne soirée : "On va se retrouver autour d'une bière, ce sera très convivial".

Les Français et les Belges de Grignols suivront le match certainement au bar de la place, Le Relais du château, tenu par un Belge et où flottent au-dessus de l'entrée, le drapeau tricolore et celui de la Belgique.