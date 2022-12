Coupe du monde : qui est Randal Kolo Muani, l'ancien nantais auteur du deuxième but français face au Maroc

Il y a un peu du FC Nantes dans la victoire des Bleus en demi-finale de la Coupe du monde face au Maroc puisque celui qui a délivré la France en inscrivant le deuxième but à la 79ème minute de jeu c'est Randal Kolo Muani qui a terminé sa formation à la Jonelière avant de faire ses débuts en pro avec les Canaris et de remporter la Coupe de France au printemps dernier. Retour sur son parcours.

Il rejoint la Jonelière à 16 ans

Randal Kolo Muani est né à Bondy, en Seine-Saint-Denis en décembre 1998, donc après la première victoire des Bleus en finale d'une Coupe du monde. Il grandit à Villepinte et il joue dans plusieurs clubs du secteur avant de rejoindre le FC Nantes à 16 ans.

Considéré comme un espoir du centre de formation, c'est trois ans plus tard, en 2018, à 19 ans, qu'il entre en jeu pour la première fois sous les ordre de Vahid Halilhodzic. La saison suivante, il part s'aguerrir à Boulogne-sur-Mer, en National avant que le Covid ne vienne tout stopper.

Vainqueur de la Coupe de France

Il revient ensuite au FC Nantes à l'intersaison. Et dès la préparation, il impressionne. Commence alors une saison très difficile pour les Canaris avec trois entraîneurs différents. Mais RKK, lui, est titulaire tout du long. Sa prestation lors de la victoire 2-1 sur le PSG (lors de laquelle il inscrit un but et délivre une passe décisive) est remarquée. Il est aussi convoqué pour la première fois en équipe de France espoir.

Il entame ensuite sa dernière saison avec les Canaris, celle de la victoire en Coupe de France lors de laquelle il brille aussi en Ligue 1. Il marque 13 buts et délivre 6 passes décisives. Il reste très impliqué avec le FC Nantes alors qu'il annonce son départ pour l'Eintracht Francfort avant la fin de la saison.

Appelé de toute dernière minute

Il est convoqué pour la première fois en Bleu, par Didier Deschamps, le 15 septembre 2022 pour jouer la Ligue des nations. DD le sélectionne ensuite à la toute dernière minute pour le Mondial au Qatar suite à la blessure de Christopher Nkunku. Il rejoint directement l'Équipe de France depuis le Japon où il est en stage avec son club.

Le remplaçant auteur du troisième but le plus rapide dans une Coupe du monde

Après avoir participé à la défaite de la France face à la Tunisie (1-0) lors du dernier match de poule, il entre donc en jeu lors de la demi-finale face au Maroc, ce mercredi soir. Didier Deschamps compte sur sa vitesse pour faire la différence et il a raison. Seulement 44 secondes après son entrée en jeu (petit clin d'œil à la Loire-Atlantique ?), Randal Kolo Muani inscrit le second but des Bleus, celui de la victoire 2-0 et de la qualification pour une deuxième finale mondiale consécutive.

"C'est magique, j'ai pas les mots pour décrire ça"

"C'est magique, j'ai pas les mots pour décrire ça", confie Randal Kolo Muani à nos confrères de TF1 à l'issue de la rencontre. "Si je peux aider l'équipe dans ces moments-là, je ne peux être qu'heureux !"