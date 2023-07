Coupe du monde U20 de rugby : "un mélange d'excitation et d'anxiété" pour le père d'un joueur Périgourdin

Ce vendredi 14 juillet à 19 heures, les moins de vingt ans du XV de France de rugby vont tenter de remporter pour la troisième fois consécutive la coupe du monde. Parmi les titulaires du match, Hugo Reus. Ce joueur du Stade Rochelais est originaire de Dordogne et a d'abord évolué dans le club de Ribérac, sous l'œil admiratif de son père, Olivier. A quelques heures de la rencontre, le père du jeune espoir du rugby français fait les cent pas : "Je suis stressé. C'est un mélange d'excitation et d'anxiété. Il me tarde d'être ce soir."

"Il ne faut surtout pas faire de fautes"

Olivier Reus a eu son fils au téléphone ce jeudi, "il ne dit pas vraiment, je pense, le fond de son état psychologique" avant de lui sonner quelques conseils "contre cette équipe d'Irlande, il faut absolument être très discipliné, ne pas faire de fautes. C'est une équipe qui est pragmatique, qui est patiente et précise et qui est surtout très dense physiquement. Il ne faut surtout pas faire de fautes et surtout jouer, se lâcher, ne pas avoir de regrets au bout de 80 minutes"

"Un buteur sans son tee fétiche, c'est compliqué"

"Il a perdu son tee lors de la finale du Top 14 après l'échauffement. Comme il était 24ᵉ, il a rejoint le banc de touche et il a posé son tee avec celui des autres joueurs. Malheureusement après la défaite, il n'y avait plus le sien. Donc, il était bien embêté. Vous savez, un buteur sans son tee fétiche, c'est compliqué. Donc, il a fallu en urgence, avant de partir en Afrique du Sud, que j'aille à La Rochelle chercher le tee d'Antoine Hastoy, puisqu'ils ont le même. Et puis, dès notre arrivée en Afrique du Sud, on a dû vite lui amener à l'entraînement pour qu'il soit rassuré" se souvient ce papa.