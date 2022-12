Coupe du Monde : Un écran géant à Cannes pour la finale Argentine-France

Alors que de nombreuses mairies continuent de boycotter ce mondial au Qatar, la ville de Cannes annonce qu'elle diffusera bien la finale de la Coupe du Monde Argentine-France au Palais des Victoires à Cannes la Bocca ce dimanche à 16h00.

Ouverture des portes 13h30

Un écran gérant de 21 mètres carrés sera installé dans cette salle qui peut accueillir 2000 personnes, dont 1400 places assises. L'entrée est gratuite et il n'est pas possible de réserver en amont, l'ouverture des portes se fera à 13h30, et elles fermeront une fois la jauge pleine. La mairie a choisi un lieu clos pour éviter que les spectateurs ne subissent le froid ou la pluie.

La finale sera aussi retransmise au Multiplex Cineum à Cannes-La-Bocca : 9 euros avec boisson et de coin manger.

A Nice, rien n'est prévu selon la mairie.