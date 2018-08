Nîmes, France

Terminer dans les 5 premiers du championnat et disputer la finale de la coupe de France, l'USAM veut s'affirmer comme une des équipes qui comptent de la Lidl Star Ligue. De grandes ambitions malgré un budget : 3,6 millions d'euros, clairement inférieur aux 4,5 millions du budget médian de ce championnat.

Petit budget ? Pas de problème répond David Tébib, le président de l'USAM Copier

Une équipe peu remaniée, 3 nouveaux joueurs seulement pour apporter de la puissance de feu avec des tireurs de loin et de la densité physique avec parmi ces recrues un joueur de 120 kilos pour 2 mètres. Peu de nouveaux joueurs pour qu'ils s'allient facilement aux anciens et ainsi préserver l'expérience acquise au cours de la saison passée.

Une nouvelle équipe qui sera moins paradoxale que celle de la saison passée pour l'entraîneur Franck Maurice Copier

L'USAM qui veut choyer ses supporteurs et spectateurs avec plus de cadeaux pour eux et plus de spectacle, de danses, de chorégraphies en avant-match. Les dirigeants veulent un Parnasse bouillant : trois plus de puissance lumineuse pour de nouveau jeux de lumière et les joueurs feront leur entrée sur le titre d'ACDC : "Highway to Hell".