"Coupés du monde", les habitants de St-Nicolas-de-Bourgueil attendent le retour du téléphone et d'Internet

Privés de téléphone fixe et d'Internet depuis un vol de câbles en juillet, près de 500 habitants et commerces de Saint-Nicolas-de-Bourgueil s'impatientent. Orange promet une fin des travaux cette semaine.

Plus d'Internet et plus de téléphone fixe depuis bientôt un mois. A Saint-Nicolas-de-Bourgueil, près de 500 habitants et commerces sont "coupés du monde" pour reprendre l'expression de Romain Philipetot. Dans sa boucherie à deux pas de la place principale de ce village d'à peine 1.200 habitants, il accepte encore la carte bancaire mais sans Internet, il doit rentrer chez lui, dans une autre commune, pour enregistrer les paiements. "Il faut rentrer à la maison faire les télécollectes. C'est là qu'on voit qu'aujourd'hui, on a besoin d'Internet, surtout dans un commerce."

Je commence à être en colère - Le maire Sébastien Berger

Des câbles de télécoms en cuivre ont été volés "dans la nuit du 25 au 26 juillet" précise Orange, qui indique que ces vols sont en recrudescence, 43 depuis le début de l'année en Centre-Val-de-Loire. Le maire de Saint-Nicolas-de-Bourgueil Sébastien Berger comprend les difficultés d'Orange à trouver les techniciens et le temps nécessaires à l'intervention pour remplacer 900 mètres de câble mais "c'est très pénalisant et ça va faire un mois (...) je commence à être en colère. Orange nous promet depuis deux semaines des réparations, ce n'est toujours pas fait."

Je me dis que si demain on a un feu sur la commune, les gens ne peuvent pas appeler les secours - Le maire Sébastien Berger

L'édile s'inquiète pour l'ensemble de ses concitoyens. "Nos commerçants, particuliers, viticulteurs, ont besoin de ces moyens de communication vers l'extérieur (...) et pour les personnes âgées, il n'y a plus moyen de les joindre" remarque le maire, qui est pompier professionnel. "Je me dis que si demain on a un feu sur la commune, les gens ne peuvent pas appeler les secours. Tout le monde n'est pas équipé d'un téléphone portable et malheureusement, on a des zones blanches sur la commune où le portable ne passe pas."

80% du chiffre d'affaires perdu pour le patron du Saint-Nicolas gourmand

C'est le cas du restaurant d'Eric Mazaleigue, face à l'église. Au Saint-Nicolas gourmand, le téléphone portable du patron ne capte pas le réseau téléphonique ni Internet. "On fait passer le télépaiement en partage de connexion avec le téléphone de mon serveur" qui est client d'un autre opérateur, raconte Eric Mazaleigue. Pour les réservations, qui représentent 80% de la fréquentation du restaurant, il n'a pas de solution. "On n'a plus rien, plus de téléphone, plus de réservation par Internet. Les gens appellent et pensent qu'on est en vacances car ça sonne dans le vide ou ça sonne occupé." Il fait transférer les appels sur son portable mais la zone blanche l'empêche de recevoir les communications et même de profiter des 200 Go offerts par Orange en compensation.

Des travaux terminés en fin de semaine, assure Orange

Au vu des appels ratés de clients, Eric Mazaleigue estime avoir perdu 1.800 euros rien que sur le service du 6 août. Il en veut à son opérateur Orange et compte bien demander réparation de son préjudice. "Déjà, la gratuité ce mois-ci de mon abonnement téléphonique et même la gratuité annuelle pour le portable puisque ça ne marche pas. Et puis un dédommagement pour la perte de mon chiffre d'affaires, que je vais calculer avec le comptable." Sans assurance d'obtenir gain de cause. Orange indique de son côté avoir terminé les travaux préparatoires. Le tirage de 900 mètres de câble et la réalisation de 2.600 épissures, autrement dit des jointures, doivent être terminés "au plus tard en fin de semaine."