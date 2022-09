Accrochages, tôle froissée et coups de klaxon : à Amiens, ce carrefour fait des ravages

Les accrochages y sont fréquents, l'un des derniers ne remonte qu'au samedi 27 août. Le carrefour de la rue Saint-Leu avec les rue des Francs Mûriers et Vanmarcke, en centre-ville d'Amiens, est bien connu des usagers de la route. En cause, les feux clignotants et les priorités à droite, peu connues des automobilistes.

"Un moniteur s'est fait accidenté à ce fameux Carrefour en pleine leçon", raconte Marion, de l'Ecole de conduite française, dont une des voitures est actuellement au garage après une collision. "Le moniteur et l'élève avaient la priorité et un monsieur est passé et a grillé la priorité. Il leur est rentré dedans et la voiture n'a plus d'avant." Les dégâts ne sont que matériels, mais cette situation est loin d'être isolée. "Il y a quand même assez régulièrement des accidents. Le fait que les feux soient clignotants, et non des feux verts ou rouges, les gens parfois sont un peu perdus et ne font pas attention. Il y a plus de risque parce qu'on doit faire attention à toutes les personnes qui arrivent des autres côtés et il y en a beaucoup qui roulent vite."

La mairie va faire enlever les feux clignotants au profit de panneaux de priorité à droite

C'est ce que confirme Alim, le patron d'un kebab qui donne directement sur l'intersection. D'ailleurs, alors que nous sommes en pleine discussion, une voiture grille la priorité à un autre véhicule, descendant de la rue Saint-Leu. "Si la personne qui descendait était passée direct, elle aurait été tapée.. Il y a un manque de plaques de signalisation et d'information." D'ailleurs, au commissariat d'Amiens, on confirme que des accidents se produisent occasionnellement à ce croisement.

A quelques mètres, Nathalie a elle aussi ses fenêtres sur le carrefour. Les bruits de klaxons, de tôle froissée et des véhicules de secours, c'est son quotidien. "Quand je suis arrivée, j'avais tendance à aller voir, mais maintenant, c'est tellement souvent que je n'y vais plus, ça prendrait trop de temps (rires). Beaucoup de gens me disent régulièrement qu'ils devraient remettre les feux en activité et que ce serait beaucoup plus simple."

Le feu clignotant devrait bientôt disparaitre au profit de panneaux de priorité à droite. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Ce n'est pas la solution choisie par la mairie d'Amiens, qui rappelle qu'"en présence d'un carrefour avec des feux clignotants orange, au milieu du feu, et en l’absence d’éléments de signalisation complémentaires, c’est la règle de la priorité à droite qui devra être appliquée avant d’engager un mouvement vers l’avant avec beaucoup de prudence". Pour autant, ce carrefour est amené à évoluer sous peu, "les élus de la Ville d'Amiens avaient déjà décidé antérieurement de pérenniser la priorité à droite sur ce carrefour, ces feux seront donc démontés dans les prochaines semaines tout en renforçant la signalisation, avec des panneaux de priorité à droite", assure la municipalité.