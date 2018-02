Depuis lundi après-midi, certains habitants de Saint-Jean-de-Braye à l'est d'Orléans n'ont plus une goutte d'eau chez eux. Ce mardi soir, la mairie distribuait des packs d'eau dans tous les logements concernés, Cité Saint-Loup.

Saint-Jean-de-Braye, France

On ignore si cette coupure est liée au gel ou à une rupture de canalisation suite à des travaux, mais depuis lundi après-midi les robinets sont à sec dans la cinquantaine de logements des quatre bâtiments de la Cité Saint-Loup.

Distribution de packs d'eau

France Bleu Orléans a joint plusieurs de ces habitants pour recueillir leurs témoignages, et nous sommes tombés au bon moment : dans le téléphone de Lucette Labussière, on entend que quelqu'un sonne à la porte. Il s'agit de représentants de la mairie, venus distribuer des packs d'eau, ce mardi soir vers 19h30. "Vous pouvez venir chercher des packs d'eau en bas si vous avez besoin, peut-on entendre. Prenez votre temps on en a encore pendant un moment, on a encore un immeuble à faire."

On a d'abord eu une faible pression d'eau, et ça a commencé à diminuer..."

La coupure d'eau touche les habitants de la Cité Saint-Loup de Saint-Jean-de-Braye depuis lundi (capture d'écran Google Maps). -

Dans un autre appartement, Sandrine Violette a du mal à garder son calme : "La mairie est venue chez moi pour emprunter ma clé de cave, apparemment des travaux avaient été faits. Les personnes m'ont ramené la clé une demi-heure après pour me dire qu'ils n'avaient pas trouvé la raison de la coupure d'eau. Donc on se lave à la bassine depuis deux jours !"

Même constat chez une autre habitante, Michèle Legroux : "Ca a commencé lundi, on a d'abord eu une faible pression d'eau, et puis par la suite l'eau a commencé à diminuer. Ne plus avoir d'eau, je vous assure que ce n'est pas drôle du tout."

Colère des habitants

Et la colère monte : malgré les nombreux appels au bailleur et au service des eaux, les habitants de Cité Saint-Loup ne savent toujours pas ce qui se passe dans leurs canalisations.

Nous avons essayé à plusieurs reprises de joindre le bailleur en question, LogemLoiret, et son service d'urgence technique pour avoir des explications, mais personne n'a répondu à nos appels.