Vienne : des foyers privés d'eau à cause d'une rupture de canalisation

Vienne (Isère) et deux communes de son agglomération n'ont plus d'eau ce mardi après-midi. C'est une rupture de canalisation sur le réseau d'eau potable qui est à l'origine du problème. L'eau a été coupée dans plusieurs secteurs de Vienne : Saint Martin, Lafayette, Montée de Bon Accueil, Vallée de Leveau, Portes de Lyon Estressin, Bas de Charavelles et dans les communes de Saint-Romain-en-Gal et Sainte-Colombe. Des équipes de l'agglomération sont en train d'essayer de régler le problème, dans les meilleurs délais.