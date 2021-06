120 habitants de l'Ecusson à Nîmes privés d'électricité

Vous n'avez peut-être plus d'électricité depuis très tôt ce matin dans l'Ecusson à Nîmes. La coupure est due est à des incidents techniques. Les habitants des secteurs Pradier, hôtel de ville, Couronne et rue de Bernis sont touchés. 200 personnes ont été concernées au plus fort de l'incident.

Le courant a été rétabli vers 8h du matin pour une partie d'entre eux. Mais 120 habitants restent sans électricité jusqu'à au moins le début d'après-midi. Le problème est lié à une défaillance du transformateur.