Coupure d'électricité : la préfecture de la Creuse simule un délestage ce vendredi 9 décembre

On en sait plus sur la procédure de délestage qui pourrait être mise en place en Creuse cet hiver pour soulager le réseau électrique.

Les services de la préfecture de la Creuse seront sur le pont ce vendredi 9 décembre. Ils vont tester un scénario de délestage , c'est à dire une coupure programmée pour soulager le réseau électrique. Concrètement ce vendredi aucune entreprise creusoise ni aucune habitation ne sera réellement privée de courant. Mais la préfecture activera toute la chaîne de communication pour voir si cela fonctionne bien, si les services sont bien rôdés. Les pompiers, les écoles, la direction des routes ou encore les élus locaux devront être avertis en temps et en heure.

Comment les choses doivent-elles se passer en cas de réel délestage ?

Si Enedis décidait de mettre en place un véritable délestage cet hiver en Creuse, la procédure est stricte : on serait prévenus trois jours avant au niveau national. Il s'agira alors d'essayer de baisser notre consommation. Si cela ne suffit pas, on saurait la veille au soir à 17h si la Creuse est concernée par le délestage d'Enedis, avec une cartographie des secteurs touchés. Le jour J, il y aurait une confirmation le matin. "Ce serait comme une coupure de courant classique, c'est-à-dire quelque chose de désagréable, sauf qu'elle est programmée. On saurait à l'avance quand est le début et quand est la fin", résume la préfète de la Creuse Virginie Darpheuille.

Les coupures seraient limitées à deux heures maximum, uniquement en journée, entre 8h et 13h et 18h et 20h. Ces horaires correspondent aux pics de consommation. "Aucune coupure n'est prévue la nuit, rien après 20h, je veux donc rassurer tous ceux qui utilisent un appareil la nuit pour respirer par exemple", précise la préfète. Il n'y aura pas non plus de coupure le week-end.

Les services de secours épargnés

Virginie Darpheuille insiste : "On a déjà fait face à des coupures d'une journée en Creuse, c'était le cas lors de la tempête de 1999, ou même récemment en septembre 2020, on sait faire ! Là, l'avantage, c'est qu'on sera prévenus à l'avance."

Il y a des exceptions au délestage. Les hôpitaux par exemple ne seraient pas concernés. Toute la chaîne de secours et de communication est protégée, et le numéro d'urgence 112 fonctionnerait toujours.

Investir dans un groupe électrogène ?

Face aux coupures, les Creusois essaient d'anticiper comme ils peuvent. Le directeur de l'usine Atulam à Jarnages vient d'investir 50.000 euros dans un groupe électrogène. "Il peut alimenter toute la chaîne de production. Notre seule crainte est de ne pas être prévenus à l'avance des coupures, avec le risque de machines qui s'arrêtent brutalement, ça peut causer des dégâts voire mettre en danger les salariés", explique le directeur Xavier Lecompte.

Au contraire, l'Intermarché de Sainte-Feyre espère que ses frigos tiendront une coupure de deux heures. "On n'a pas de solution bis, pas de générateur, on croise les doigts mais une rupture de la chaîne du froid sur des produits alimentaires est dangereux", précise Christophe Bergeron, le directeur. Picard à Guéret adopte la même stratégie : avec l'inertie les congélateurs sont censés supporter des coupures de trois ou quatre heures.

La préfecture de la Creuse conseille à tout le monde de télécharger l'application ECOWATT pour être prévenu à l'avance des délestages. Les informations seraient bien sûr également relayées par les médias de service public, dont France Bleu, et les mairies.