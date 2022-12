Coupure d'électricité : les groupes électrogènes s'arrachent en Creuse

Le gouvernement a prévenu : en janvier, des coupures de courant de deux heures pourraient être nécessaires pour soulager le réseau . Deux heures sans chauffage ou sans lumière, ça ne semble pas insurmontable. Pourtant, certains Creusois préfèrent investir dans des groupes électrogènes, afin de maintenir leurs activités et leur confort. Les professionnels ont de plus en plus de mal à répondre à la demande.

ⓘ Publicité

Le magasin Mr Bricolage de Guéret est déjà en rupture de stock ce lundi 12 décembre. "Avant, on vendait un groupe électrogène par mois, alors que là c'est entre trois et cinq par semaine", constate Julien Bogatko le chef de secteur responsable de la partie outillage. Ce sont majoritairement des particuliers qui investissent. Les fournisseurs ont annoncé des pénuries : le magasin ne devrait pas recevoir de nouveau matériel avant le mois de mars.

Gare aux matériels importés

Bien souvent en situation de pénurie, du matériel importé commence à arriver sur les rayons de certains magasins ou certains sites internet. Avant d'investir, vérifiez que le produit que vous convoitez est bien conforme aux normes françaises et européennes.

Ce qu'il ne faut surtout pas faire avec un groupe électrogène

Face à cette ruée sur les groupes électrogènes, le directeur du magasin Mr Bricolage de Guéret, Jérôme Giraud tient également à alerter les consommateurs. Il faut prendre certaines précautions pour utiliser ce matériel en toute sécurité :

Toujours utiliser votre groupe électrogène en extérieur afin d'éviter les intoxications au monoxyde de carbone.

afin d'éviter les intoxications au monoxyde de carbone. Si vous utilisez un groupe électrogène qui n'a pas de régulation de courant, attention à vos appareils électroménagers : la plupart des réfrigérateurs, congélateurs et autres télévisions ne supportent pas ces variations de courant.

Pour plus de sécurité, mieux vaut faire vérifier vos branchements par un électricien professionnel.