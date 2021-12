Un "incident majeur" sur le réseau d'eau du robinet touche la commune de La Ferté Saint-Aubin

L'alimentation en eau potable de toute la commune de la Ferté Saint-Aubin, dans le Loiret, a dû être coupée dans la nuit de mardi à mercredi pendant trente minutes, "en raison d’un incident majeur sur le réseau", indique la Ville ce mercredi.

Cela entraîne depuis ce mercredi matin des conséquences pour les habitants, à savoir "une eau teintée, ou des problèmes de débit à l’ouverture des robinets", mais l'eau reste potable, explique Constance de Pélichy, maire de La Ferté Saint-Aubin. "Quand on remet en route le réseau, cela génère une pression importante et quelques concrétions fixées sur les canalisations se détachent et s'écoulent avec l'eau du robinet", poursuit l'élue.

La Ville recommande aux habitants de "vérifier leurs chaudières ou appareils électroménagers (lave-linge, lave-vaisselle) qui auraient fonctionné durant la nuit, ils ont pu se mettre en défaut".

Il y aura encore de brèves coupures ce jour en centre ville, car dans les secteurs où une eau teintée est observée, des purges du réseau vont être effectuées.

Les pompiers, Veolia et les agents de la ville sont intervenus toute la nuit pour limiter la gêne occasionnée et permettre un retour à la normale dans les plus brefs délais, indique Constance de Pélichy : "on devrait avoir un retour à la normale dans les heures à venir".

Rupture d'une grosse canalisation mardi soir

"L'incident est dû à la rupture d'une grosse canalisation d'eau mardi soir vers 19h, sur un chantier privé (démolition d'un gros bâtiment). Les équipes sont intervenues, mais le réseau date de l'après-guerre à cet endroit là et l'un des robinets a cassé au moment de l'intervention dans la soirée, il a donc fallu se résoudre à couper l'ensemble du réseau d'alimentation dans la commune", explique Constance de pélichy.