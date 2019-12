Coupure géante de courant en Ariège, un acte de sabotage en marge de la manifestation

La coupure concerne 12.000 foyers entre St Jean de Verges et Tarascon.

Saint-Jean-de-Verges, France

Entre 14 heures et 16 heures ce jeudi 12 décembre, une coupure de d’électricité touche environ 11.600 foyers en Ariège, dans un vaste secteur de Saint-Jean-de-Verges à Tarascon. Cette coupure de courant est due à un acte de sabotage commis sur des installations électriques à Foix, affirme la préfecture de l'Ariège dans un communiqué, sans plus de détail. Pour Enedis, l'incident s'est produit en marge de la manifestation contre la réforme des retraites à Foix, les gendarmes ont dû intervenir dans un local technique de la centrale EDF de Foix. Ces derniers jours, des agents EDF grévistes avaient notamment coupé le courant pendant les manifestations contre la réforme des retraites à Montauban (Tarn-et-Garonne) et Perpignan (Pyrénées-Orientales).

Les réparations ont nécessité l’intervention de techniciens d’Enedis très spécialisés. La panne a été rétablie dans l'après-midi, plus aucun foyer ariégeois n'est privé de courant. Les services de secours ont du conduire plusieurs interventions en urgence, notamment pour porter secours à des personnes hospitalisées à domicile.