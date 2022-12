Coupures d'électricité : "ce n'est pas une fatalité", assure Enedis en Picardie

La crainte d'un "black out" et d'une France plongée dans le noir. Le gouvernement demande aux préfets de se préparer à l'éventualité de coupures d'électricité temporaires, partout en France. Le risque est particulièrement élevé pour le mois de janvier. En Picardie, Enedis appelle chacun à faire des efforts : "ce n'est pas une fatalité", assure Véronique Pauly, directrice régionale d’Enedis Picardie, dans un entretien à France Bleu Picardie.

France Bleu Picardie : ces coupures potentielles cet hiver, faut-il s'y préparer dès aujourd'hui ?

Il faut s'y préparer et chacun peut agir. L'électricité ne se stocke pas, c'est-à-dire qu'à tout moment, ce que l'on consomme en France doit être produit également. C'est RTE, le réseau de transport d'électricité, qui, à tout moment, doit garantir cet équilibre entre la consommation d'une part et la production d'autre part. On connaît un hiver qui est difficile en termes de production d'électricité en France, nucléaire, hydraulique, et puis les pays voisins, nous aident peu et donc la situation est tendue.

La première façon d'agir, ce sont les écogestes : on peut tous contribuer à réduire notre consommation d'électricité, soit en éteignant les appareils inutiles, soit en baissant par exemple le chauffage ou bien en reportant nos usages à des moments ou il y a moins de tension sur le réseau, par exemple la nuit ou dans l'après-midi.

Si malgré ces éco gestes, malgré ces précautions que les Français sont appelés à prendre, si on doit couper, comment ça va se passer concrètement pour les clients ?

RTE opère une veille permanente sur la météo, les importations possibles d'électricité et la production. RTE place l'ensemble des informations sur un site qui s'appelle monecowatt.fr , en quelque sorte une météo des tensions. Si l'ecowatt est rouge, cela veut dire que nous sommes sur une probabilité de coupure. Ce sont des coupures qui sont programmées, qui sont localisées et qui seront d'une durée d'environ deux heures. Si RTE et les pouvoirs publics demandent à Enedis d'opérer le geste technique de coupure, nous allons effectuer ce geste au niveau de nos postes de transformation, c'est-à-dire agir sur nos lignes moyenne tension. Une ligne moyenne tension, c'est un groupe de 1000, 1500 ou 2000 clients. Cela peut être une partie de ville, quelques quartiers ou une partie de village, là ou passe cette ligne moyenne tension.

Tout le monde ne sera pas coupé, certains sites seront protégés

En effet, il a été demandé aux préfectures de chaque département de définir une liste de sites qu'on qualifie de prioritaires, c'est-à-dire des sites qu'on ne peut pas couper. Il s'agit par exemple des hôpitaux ou des Ehpad médicalisés, ou bien d'installations liées à la sûreté ou à la sécurité du pays. Si vous êtes dans la même grappe de clients moyenne tension qu'un hôpital par exemple, il y a des chances que vous ne soyez pas pas impactés par ces coupures. À l'échelle d'un département, à peu près 38 % de la puissance électrique sera protégée. C'est la demande qui a été faite à chaque préfet et donc la liste des clients et des sites dits prioritaires couvre à peu près 38 % de la puissance électrique du département.

Ces coupures auront quelles conséquences pour les citoyens ?

Si RTE qualifie un jour de rouge, c'est-à-dire avec des coupures potentielles, tous les Picards le sauront en regardant l'application monecowatt.fr, trois jours avant. Il est possible dès aujourd'hui de se mettre une alerte SMS pour savoir si le danger existe et puis déjà agir sur sa consommation. Pour éviter ces coupures là, on a tout un système de prévenance qui est mis en place vis-à-vis, par exemple, des clients qui ont des équipements de santé chez eux, les clients industriels, et c'est à J-1, le jour qui précède la coupure prévue, qu'on aura une bonne vision de quels quartiers et de quels clients seront impactés par ces coupures et on saura leur dire quel est le créneau horaire. La veille, autour de 17 heures, vous pourrez rentrer votre adresse personnelle ou bien votre adresse professionnelle et vous saurez si vous êtes concerné le lendemain et sur quel créneau. Cela va permettre à chacun de s'organiser.

Il y a des situations effectivement de vie ou on a vraiment besoin de l'électricité, donc il faut pouvoir anticiper. Je pense par exemple aux ascenseurs, aux feux tricolores où il faudra une conduite particulièrement prudente, ou bien certains particuliers qui ont une porte de garage qui fonctionne à l'électricité pour ne pas se retrouver à l'intérieur et ne pas pouvoir circuler. En étant prévenu la veille à partir de 17 heures, on sait sur quel créneau on sera impacté le lendemain et on peut s'organiser.

C'est une situation qui inquiète les Français. Vous comprenez cette inquiétude ?

Oui, c'est très inhabituel. La seule façon pour nous de réagir, c'est de nous y préparer au mieux et de prévenir nos clients en amont si RTE nous demande de réaliser ces coupures. Ce sur quoi je veux insister, c'est que ce n'est pas une fatalité. D'abord, les écogestes. Les écogestes permettent de réduire la consommation, de lisser ce qu'on appelle les pics de consommation et donc d'écarter ce danger. Ensuite, on a d'autres leviers, par exemple les contrats d'effacement où l'on demande à des industriels, moyennant rémunération, de se retirer du réseau pour faire baisser la consommation, on a aussi un levier qui est la baisse de tension de 5% sur le réseau, qui n'impacte pas nos clients mais le soulage également. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces coupures, qui seront donc localisées, temporaires, environ 2 heures, vont nous empêcher d'aller jusqu'au black out, c'est à dire le noir total pour l'ensemble des Français, y compris des sites prioritaires. Cela on veut à tout prix l'éviter.