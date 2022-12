Coupures d'électricité : des parents d'élèves redoutent les fermetures d'écoles à Aix-en-Provence

Une école fermée à cause du Covid-19, d'une grève, ou encore d'enseignants malades les parents d'élèves ont appris à s'adapter mais garder son enfant à la maison parce qu'il faut couper le courant c'est plus compliqué à accepter.

Ces coupures organisées en raison d'un manque d'électricité seraient "inédites" en France, selon RTE, même si elles ne sont pas rares lors d'aléas climatiques et sont monnaies courantes dans certains pays pour des raisons structurelles.

La France est exposée à ce risque en raison d'une production nucléaire au plus bas : vingt réacteurs sont à l'arrêt sur 56, en raison de maintenances programmées ou prolongées, ou des problèmes de corrosion. Les coupures auraient lieu aux moments des pics de consommation, entre 8 heures et 13 heures le matin, et entre 18 heures et 20 heures le soir.

"Pas les écoles ! c'est n'importe quoi ! Ils ont qu'à rallumer les centrales !"

Conséquence immédiate : la fermeture des écoles le matin. Impossible d'avoir cours dans des classes plongées dans le noir et pas chauffées. Il y aurait aussi des problème de sécurité avec des système à l'arrêt. Les parents doivent donc se préparer à garder leurs enfants les jours de coupures. Une nouvelle qui ne fait pas vraiment plaisir devant l'école maternelle Sextius d'Aix-en-Provence. Le sentiment qui domine c'est le mécontentement et l'incompréhension : "Pour un pays comme la France en 2023..je trouve ça tiré par les cheveux. Pour les parents qui travaillent c'est compliqué, il va falloir encore s'organiser".

