Coupures d'électricité : une simulation à l'échelle nationale prévue par Enedis et RTE le 9 décembre

Afin de mesurer l'état de préparation des services en cas de coupures de courant, Enedis et RTE effectueront un test national vendredi 9 décembre

Alors que la Première ministre Elisabeth Borne a demandé jeudi aux préfets de se préparer à l'hypothèse de coupures de courant cet hiver, Enedis et RTE vont réaliser un test national le vendredi 9 décembre prochain. Dans la circulaire envoyée par le gouvernement aux préfets, on apprend que cette simulation portera sur les "mesures de préparation et de gestion de crise en cas de survenue d'une mesure de délestage électrique programmé".

Dans ce document de cadrage, le gouvernement détaille les conditions qui pourraient amener à couper le courant. "Chaque jeudi, RTE identifie, en fonction des données météorologiques, des informations sur la disponibilité des moyens de production et des interconnexions, un possible recours au délestage entre le samedi 0h00 et le vendredi de la semaine suivante jusqu’à 23h59". Ensuite, RTE communique cette information à la CIC [cellule interministérielle de crise] qui est dès lors susceptible d’être activée en format crise.

"À partir de J-3, et tant que RTE confirme la possibilité d’un délestage, le gestionnaire émettra publiquement un signal EcoWatt orange ou rouge sur les créneaux horaires concernés", peut-on également lire. "L’émission de ce signal conduirait RTE et ENEDIS à déclencher leur plan national de délestage". À J-2, "RTE confirmera la prévision d’un signal rouge sur EcoWatt".

Des coupures signalées la veille

Dès lors, "l’information sera largement diffusée au plan national". Le gouvernement demandera aux préfets "de la relayer auprès des élus" de leurs départements, "en signalant que cette alerte porte sur la probabilité d’un délestage mais, à ce stade, sans précision sur les zones géographiques concernées". Par la suite, "la communication 'grand public', sera alors principalement portée par les gestionnaires de réseau (RTE et ENEDIS), en coordination avec l’État".

Ainsi, "l’information précisant les lieux concernés et indiquant les créneaux horaires de coupures sera disponible la veille, vers 17h" sur le site https://coupures-temporaires.enedis.fr . Grâce à un outil de recherche, on pourra savoir si son adresse est concernée. Le site Ecowatt, la "météo de l'électricité", renverra vers cette page d'information. "L’information sur les éco-gestes, générant des économies d’énergie, est à amplifier, dès J-3, à destination de l’ensemble des acteurs et de l’ensemble de la population", souligne le gouvernement. En effet, "toute baisse de la consommation en jour J est susceptible de réduire la portée finale du délestage".

Les samedis, dimanches et jours fériés "ne devraient pas être concernés" par ces coupures de courant volontaires, en raison de la baisse de l’activité ces jours-là, indique-t-il également.