Pannes de téléphone : 355 élus de Drôme et d'Ardèche appellent à l'aide le Premier ministre

"Si nous vous écrivons aujourd'hui, c'est pour vous livrer cette crue réalité du terrain : l'angoisse, la crainte, l'inquiétude légitime des personnes qui ne peuvent plus appeler les secours et l'usure, la lassitude et parfois même la colère des élus locaux face au manque de considération". C'est une longue lettre que 355 élus de Drôme-Ardèche ont adressé ce mardi au Premier ministre Jean Castex. Une lettre pour lui demander la mise en application de mesures d'urgence pour garantir à tous, y compris dans les territoires ruraux, un accès à la téléphonie et à internet.

"Ça fait quatre mois que nous avons alerté, il faut accélérer" - La députée drômoise Célia De Lavergne

C'est la députée drômoise LREM Célia De Lavergne qui est à l'origine de cette initiative. Elle était déjà à l'impulsion d'une tribune des élus de la Drôme publiée dans le JDD en décembre. Les élus ardéchois lui avaient emboîté le pas en début d'année. En février, elle a rendu un rapport parlementaire sur les dysfonctionnements du réseau de téléphone fixe. Depuis, il ne se passe rien. "Sur le terrain, ça continue ! Il faut deux semaines, trois semaines, un mois avant que les gens soient réparés. Les maires n'ont pas plus de visibilité sur les délais de réparation. On a une vraie difficulté à obtenir des réponses" explique l'élue de l'arrière-pays drômois. "Je sais qu'Orange a l'intention de proposer des plans d'accompagnement. Mais ça fait quatre mois que nous avons alerté. Il faut accélérer, passer à la mise en oeuvre opérationnelle".

"Il est indispensable que des moyens techniques, humains et financiers dédiés à la maintenance et à l'entretien du réseau cuivre soient identifiés et mobilisés rapidement" soulignent les élus dans leur courrier.

La lettre et la liste des 355 signataires :