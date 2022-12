Coupures électriques : le préfet du Cher appelle au bon sens de chacun

Le préfet, Maurice Barate a invité ce mercredi les représentants des collectivités, mais aussi du monde économique, pour mieux anticiper les choses au cas où il faudrait procéder à des délestages sur le réseau électrique. Les pouvoirs publics insistent : tout est dans l'anticipation. Le premier message d'alerte sera envoyé sept jours avant sur Ecowatt, si la météo reste froide, il y en aura un autre trois jours avant et enfin, une confirmation du délestage, la veille à 17h.

Que ce soient les écoles, les entreprises, les commerces, personne ne sera pris au dépourvu et on pourra donc s'organiser en conséquence, insiste le préfet du Cher : "C'est effectivement une anticipation sur quelque chose qui reste un risque éventuel. Nous avons de toute façon, chaque année, des coupures d'électricité. Qu'elles soient liées à la météo, à des travaux, ou des pannes. Et nous savons tous y faire face. Que ce soient les particuliers, les entreprises, les collectivités, l'état. Il s'agit de s'assurer que dans le cadre de quelque chose qui est programmé, on puisse appliquer au mieux quelque chose qu'on fait parfois dans l'urgence."

Pas d'alerte sur Ecowatt, pour l'instant © Radio France - Michel Benoit

S'organiser autrement

La SNCF pourra donc par exemple, annoncer la suppression éventuelle de trains en amont, pour permettre aux voyageurs de s'organiser autrement ; le boucher, peut-être commander moins de viande pour ses étals ce jour-là. Des mesures de bon sens, explique la préfecture. Ces délestages interviendront par secteur : l'ensemble de la population de ce secteur sera alors concernée.

Les établissements de santé, les laboratoires resteront prioritaires. Quant aux personnes à haut risque vital, les équipes d'Enedis prendront contact avec elles, deux jours avant le délestage, à condition qu'elles se soient bien manifestées auprès de l'agence régionale de santé. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site internet Ecowatt vous pouvez .