Courchevel : les touristes étrangers au rendez-vous sur les pistes en ce début janvier

Les professionnels de la montagne avaient des craintes après les vacances de Noël. Bonne nouvelle, les touristes étrangers sont bien présents sur les pistes de ski en ce début janvier. À Courchevel, le taux de remplissage est à plus de 80 % avec notamment des Russes et des Brésiliens.

"Une jolie surprise". Voilà comment les professionnels de la montagne qualifient ce mois de janvier à Courchevel (Savoie). "On se demandait à quoi il allait ressembler, finalement c'est une belle surprise, s'enthousiasme Pierre-Loïc Ruffet, directeur du Grand Hôtel Courchevel. On a un beau taux d'occupation de 80 % cette semaine." Pourcentage confirmé par le directeur général de la station, Gilles Delaruelle : "Le taux de réservation sur la station est à près de 85 % grâce à une clientèle très internationale."

Les cours privés le matin, c'est complet pour cette semaine - Perla, chargée d'accueil à l'ESF Courchevel

À l'accueil de l'école du ski, on entend parler toutes les langues. "Le Français, le Russe, cite en premier, Perla, saisonnière depuis dix ans. Les autres touristes viennent surtout d'Amérique du Sud." L'emploi du temps des moniteurs de l'ESF est bien chargé. "Les cours privés le matin, c'est complet pour cette semaine. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde", ajoute Perla.

Parmi les étrangers ultra présents en ce début janvier, les Russes. Ils viennent fêter le Noël orthodoxe qui a lieu ce jeudi. La station a prévu des festivités pour qu'ils se sentent comme à la maison. "Depuis des années, c'est la tradition de venir fêter Noël à Courchevel, dit Yulia, cliente russe. L'air est magnifique, la nourriture est parfaite et le service est impeccable."

Les Français plus nombreux cette année

"La compensation des clients anglais qui n'a pas pu venir a été faite par une clientèle française plus présente que d'habitude, explique Gilles Delaruelle. De 30 % d'Anglais, on est passé à 20 % et il y a environ 50 % de Français." Autre preuve que les touristes arrivent en masse, les taxis montent par dizaine toute la journée, depuis la vallée vers la station de Courchevel.