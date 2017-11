Courir contre le cancer : La Course des Lumières revient ce samedi à Paris

Pour la quatrième année consécutive, l'Institut Curie organise ce samedi sa Course des Lumières. Une course de 10 km ou une marche de 4 km Place de l'Hôtel de Ville à Paris. Une bonne façon de sensibiliser le public à la lutte contre le cancer mais aussi de récolter des fonds.

"Éclairez la nuit contre le cancer", voilà l'objectif de la Course des Lumières. Un événement qui pour la quatrième année consécutive, place le cancer au centre de l'attention. En proposant une course de 10 km chronométrée ou une marche de 4 km en plein Paris ce samedi au départ de l'Hôtel de Ville.

Une course à laquelle participe pour la première fois Laureline Bochet. Une façon symbolique pour cette maman de 42 ans de tourner la page. Il y a un an et demi, un de ses trois fils a très mal au ventre, alors âgé de 7 ans, les médecins lui diagnostiquent un cancer aux reins. Elle raconte : "Pour moi c'est une façon de passer à autre chose, de continuer le combat mais autrement, d'une manière solidaire pour les autres. Tant qu'on n'est pas confronté à ça, on n'imagine pas que ça peut nous tomber dessus du jour au lendemain. Pendant la course, mes fils seront présents, c'est important pour moi, je leur ai demandé d'être là pour que ce soit quelque chose qu'on partage tous ensemble, en famille." Après 10 mois de traitement, aujourd'hui son fils va mieux. Il est désormais en rémission.

Grâce aux dons des participants (l'inscription est payante) mais aussi ceux fait en ligne, l'Institut Curie (qui organise l'événement et qui lutte contre tous les types de cancers) espère faire avancer la recherche. Il compte pour cela sur ses donateurs. Agnès Hubert est directrice des relations donateurs et grand public au sein de l'Institut : "Sans les donateurs nous ne pourrions pas faire avancer aussi vite la recherche. Aujourd'hui la recherche a fait des progrès en terme de prise en charge de traitements. On guérit à peu près 50% des hommes, 60% des femmes et 80% des enfants."

En 2016, 2 000 personnes ont participé à la Course des Lumières et 125 000 euros ont été récoltés. Cette année, l'Institut Curie espère attirer 3 500 personnes et recueillir 150 000 euros (117 000 ont d'ores et déjà été récoltés grâce aux inscriptions à la course et à la marche mais aussi aux collectes lancées en ligne par les ambassadeurs). Alors si vous aussi vous souhaitez participer - les inscriptions sont désormais closes - mais vous pouvez faire un don par internet sur le site coursedeslumières.com ou directement sur place en venant à 17 heures ce samedi place de l'Hôtel de Ville à Paris. Un village ouvert à tous vous attend.