Courlon-sur-Yonne : une exposition consacrée aux femmes remarquables "Celles de 14"

De nombreuses femmes ont été impliquées dans la première Guerre Mondiale, parfois sur le front, souvent à l'arrière et la plupart sont restées anonymes. L'exposition "Celles de 14", à Courlon-sur-Yonne, retrace le parcours d'une cinquante de femmes, engagées et courageuses.

"Celles de 14" est une série de portraits de femmes qui se sont illustrées par leur engagement durant la guerre. Parfois des gestes banals qu'elles ont payé de leur vie, comme Angèle Lecat native du nord. "Elle était une simple paysanne explique Alain Cancel, le président de l'association Bleu Horizon. Des enfants avaient trouvé dans un champs un panier contenant des pigeons qui avaient été largués par des aviateurs anglais. Ils permettaient de fournir des renseignements aux Alliés : on remplissait des messages que l'on accrochaient ensuite à la patte du pigeon voyageur. Angèle Lecat a été condamnée et _exécutée pour détention d'un de ces pigeons voyageurs"_.

Angèle Lecat, l'une des héroïnes de la première guerre mondiale dont la vie est retracée dans l'exposition" celles de 14" © Radio France - Renaud Candelier

D'autres comme Louise de Bettignies ont carrément structuré un réseau de résistance. Et puis, il y a eu des bienfaitrices, comme Ann Morgan, fille du célèbre banquier américain JP Morgan. "Elle a été considérée comme la première humanitaire de l'histoire raconte Alain Cancel. En juillet 1917, avec une dizaine de femmes américaines, elle sera rend dans le nord de la France et fournissent aux habitants des outils pour cultiver leurs jardins, mettent en place des nurseries et font en sorte de pallier aux nombreux manques de la population".

Cette exposition raconte aussi l'histoire incroyable de Nicole Girard Mangin. Cette femme médecin est recrutée au front suite à une erreur administrative. "L'administration pense recruter le docteur Gérard Mangin explique le président de l'association Bleu Horizon. _Nicole va donc devoir affronter pendant quatre ans la misogynie des médecins alors qu'elle a fait des choses remarquables. _Elle était en première ligne lors des bombardements. de Verdun pour déplacer les blessés en état d'urgence absolu. Elle y est arrivée à ses risques et périls. Elle a été promu capitaine en 1917, elle a été professeur à la Sorbonne et elle est aussi à l'origine de la Ligue contre le cancer. À la fin de la guerre, l'armée française ne l'a pas honorée et elle a mis fin à ses jours en 1919. Elle fait partie de ces femmes tombées dans l'oubli."

Sur cette cinquantaine de portait de femmes, certaines ont donné leur vie pour une cause, les Suffragettes par exemple en Angleterre pour obtenir le droit de vote et seules quelques-unes seront honorées. Une passion pour la première Guerre Mondiale née chez Alain Cancel après la découverte dans une armoire de deux-cents lettres de son grand-père. Ce natif de Courlon-sur-Yonne, comme beaucoup d'autres, envoyé au front.

