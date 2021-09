Cournon-d'Auvergne : le Salon du mariage reprend après un an d'abstinence

Pendant deux jours, les futurs mariés auvergnats ont pu profité du Salon du mariage organisé à Cournon-d'Auvergne. Une soixante d'exposants étaient présents, heureux de présenter à nouveau leurs prestations, alors que l'édition 2020 du Salon avait été annulée. Environ 500 couples étaient attendus tout au long du week-end.

Des mariages repoussés...

Coralie est venue avec son fiancé pour faire du repérage, et scrute des robes de mariée exposées. Son mariage a déjà dû être reporté à cause de la pandémie, et il reste difficile de se projeter : "Ce sera peut-être pour 2023, mais avec le Covid il faut rester adaptable, on n'a pas encore assez de visibilité pour une date."

...mais des prestataires bien présents

Pour aider au choix de la robe il y a des stands comme celui de Sylvie. Elle est couturière et créatrice de robe de mariée à Montluçon En temps normal, elle participe à plusieurs salons, mais l'année dernière "on était coincés chez nous !" Elle reprend :

C'est important d'être là pour montrer qu'on peut toujours avoir du bonheur, et que tout est en train de s'améliorer.

Le style champêtre est à la tendance. © Radio France - Lou Momège

Laurie, pâtissière, veut aussi montrer qu'il est toujours possible de rêver au "plus beau jour de sa vie". Sur son stand, des pièces montées, des sablés en forme de cœur, le tout saupoudré de glaçage. "Les mariages de cette année ont été un peu bousculé, constate-t-elle, et plutôt repoussés à 2022-2023."

En tout cas, pour les cérémonies prévues à ces périodes-là, une tendance se dégage clairement auprès de tous les exposants : le mariage champêtre.