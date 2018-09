Cournon-d'Auvergne, France

Une toute nouvelle déchetterie dite "à plat" vient d'être inaugurée à Cournon-Lempdes. C'est la première des sept déchetteries de Clermont-Auvergne-Métropole à être rénovée. Le plan de modernisation prévu sur dix ans s'élève à un peu plus de trois millions d'euros. Celle de Cournon-Lempdes ouvrira le 21 septembre.

Le nouveau hangar de 300 m2 © Radio France - Claudie Hamon

Désormais, les déchets verts, les bois, les gravats, les encombrants seront déposés par les usagers directement sur le sol, dans des espaces dédiés. Il reste encore quelques bennes encavées mais le mur a été rehaussé "cela devrait être plus sécurisant" explique Thierry conducteur de tractopelle qui se rappelle quelques chutes au fond des bennes. "Ce système à plat devrait aussi nous donner plus de boulot car toute la journée je serai sur mon engin à vider les déchets." Sur le site rénové, un nouveau hangar de 300 m2 abrite "le magasin inversé" où les déchets toxiques par exemple seront déposés par l'usager dans un charriot mis à sa disposition. Le hall d'accueil permettra de recevoir des groupes d'enfants par exemple pour des séances pédagogiques.

De gauche à droite, Thierry, David, Marc et Pierre, les quatre agents de la déchetterie de Cournon-Lempdes © Radio France - Claudie HAMON

Bertrand Pasciuto, le maire de Cournon espère que la déchetterie ainsi modernisée va inciter les usagers à venir déposer leurs déchets. "La commune ramasse encore trop de déchets sur la voirie, six tonnes par an, c'est beaucoup trop." Même message d'Olivier Bianchi maire de Clermont-Ferrand et président de Clermont-Auvergne-Métropole face aux incivilités de plus en plus nombreuses. "Ça n'est pas acceptable, d'autant que nos déchetteries sont ouvertes sept jours sur sept." Plus de 45 000 tonnes de déchets sont collectées dans ces sept déchetteries par an (336 kg par habitant), dont 83% sont recyclées.

Inauguration de la déchetterie de Cournon-Lempdes rénovée. © Radio France - Claudie HAMON

Le coût de rénovation de la déchetterie de Cournon-Lempdes s'élève à 1 400 000 euros d'investissement, dont 300 000 euros apportés par la Caisse des dépôts.