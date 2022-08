Cournonsec : "Cherche baroudeurs fêtards pour effrayer les sangliers autour de mes vignes"

"Cherche baroudeurs fêtards pour pour faire peur aux sangliers". C'est en substance l'annonce postée sur Facebook par un viticulteur de Cournonsec, dans la métropole de Montpellier, propriétaire du Domaine de Terre Mégère. Une annonce sur le ton humoristique et un brin provocatrice pour un problème très sérieux : mettre aux fin aux ravages provoqués par les sangliers dans ses vignes.

Si les personnes intéressées sont bruyantes, c'est un plus

Olivier Moreau propose aux personnes intéressées de venir passer quelques nuits sur son terrain au milieu de la garrigue, d'ici le 31 aout. "On invite les fêtards, les globetrotters, les va-nu-pieds à venir passer une ou plusieurs nuits autour de nos vignes. Elles sont isolées loin du village, il n'y a pas de souci avec le voisinage. Donc si les gens font du bruit toute la nuit, ailleurs ils se font gronder, ici ils peuvent et ça peut même participer à faire fuir les sangliers"

Entre 300 et 500 hl de production en fonction des dégâts

On en a vu jusqu'à 30 qui sortaient des vigne sous nos yeux

Si Olivier Moreau, qui exploite treize hectares en bio, en est arrivé là c'est que, vraiment, les sangliers sont pour lui une calamité depuis cinq ans maintenant. "On a des hordes sur le domaine, on en a compté jusqu'à 30 sous nos yeux qui sortaient de la vigne. Des grosses bêtes qui font plus de 100 kilos et qui mangent toute la nuit. Ils nous laissent en cadeau des grosses crottes" Il a bien mis des clôtures électriques, mais ça ne suffit pas et lui même donne de sa personne. "Des fois j'y vais la nuit avec ma fille, on tourne, on jette des pétards. On fait le tour des vignes, on crie."

Ce n'est pas une invitation à faire une rave party

Il cherche donc de la présence humaine, mais ce n'est pas non plus une invitation à organiser une rave party. "Vu le ton blagueur de l'annonce on a eu plusieurs propositions en ce sens là, on ne leur en veut pas, mais non. Il y a un gros risque incendie, donc l'idée ce n'est pas de faire venir 250 personnes."

L'an dernier cinq personnes de passage ont répondu à son annonce.

Voici l'annonce postée par Olivier Moreau

"Comme l'année dernière, nous lançons notre proposition un peu spéciale ! Pour des baroudeurs, des fêtards, des va nu pieds, en camion, en vélo, à pied... En tente, en hamac ou à la belle étoile... Pour ceux qui voudraient participer à notre métier de vignerons d'une façon originale ! Squatter les abords de nos vignes, un jour, deux, dix... entre maintenant et fin août, pour tenter d'intimider les sangliers qui, inlassablement, toutes les nuits, viennent dévorer nos raisins... Gros plus si vous avez des chiens et si vous êtes très bruyants ! Il n'y a pas trop d'ombre mais une jolie vue, il y a l'eau courante non potable (brl), pas d'électricité. On vous offrira du vin !"