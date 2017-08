Cournonterral aura son lycée en 2022

Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, a annoncé ce jeudi la création d'ici 2022 d'un tout nouveau lycée pour la zone Montpellier Ouest.

Le lycée de Cournonterral accueillera les élèves de Cournonterral, évidemment, mais aussi de Pignan, Fabrègues, Lavérune et SaintJean-de-Védas.

Des élèves qui ont aujourd'hui des temps de transports variant entre une heure et une heure et demi jusqu'aux lycées Clémenceau et Jules-Guesde de Montpellier.

L'idée est également de désengorger les classes dans les lycées de l'ouest montpelliérain, qui souffrent de sureffectifs.

Cournonterral a été choisi notamment pour sa proximité avec des équipements sportifs existants (Poséidon) et futurs (terrain de football, rugby, tennis et piste d’athlétisme). Un terrain de six hectares à côté de la route départementale 5.