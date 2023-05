Couronnement de Charles III : des Britanniques partagent leurs souvenirs dans un pub du Nord-Mayenne

Derek, Bernard et David, trois amis, anciens militaires, de plus de 80 ans fascinés par la monarchie britannique.

Vingt anciens militaires de la Royal Navy, la marine britannique et de l'armée de terre anglaise, sont venus prendre leur petit-déjeuner mensuel au Red Lion, le pub anglais ouvert depuis un an à Désertines dans le Nord-Mayenne. Mais cette fois : c'est vraiment la fête avec le couronnement du nouveau roi !

Beaucoup de souvenirs d'enfance refont surface

David Johnes vit en France depuis 2008. Il ne loupe jamais un évènement qui concerne la famille royale et l'histoire de la monarchie. "J'ai vu le couronnement de la reine. J'avais 10 ans et j'étais écolier. J'ai vu le couronnement à la maison. Il n'y avait pas de couleur, c'était en noir et blanc", se souvient l'homme.

"La reine, c'était mon employeur !"

Pour ces vétérans, la monarchie fait partie de leur vie. Une ancre tatouée sur le bras, Bernard Wright, 82 ans ancien membre des commandos de la Royal Navy précise : "La reine, c'était mon employeur en quelque sorte, depuis l'âge de 18 ans car j'ai servi dans les forces spéciales de la Royal Navy et puis après pendant 30 ans j'ai été gardien de prison ".

Beaucoup d'attentes quant au règne du roi Charles III

Tous attendent que le nouveau roi apporte un peu de modernité dan la monarchie. Derek Powell, ancien électricien dans la Royal Navy, détaille : "Il pourrait par exemple réduire le nombre de membres de la famille royale, car ça coûte cher aux gens", même si l'homme dit adorer la monarchie.

"Je suis un petit peu déçue"

Toutefois, il n'y avait pas beaucoup de Britanniques présents, alors qu'ils sont beaucoup à vivre dans le nord du département. Suzie Coultrip, la gérante du pub, est "un peu déçue". Elle a installé des drapeaux de l'Union Jack partout dans le bar pour l'occasion. Mais, celle qui a monté ce pub il y a un an avec son mari, relativise "les gens sont restés en famille et puis il y a peut-être moins de succès pour le roi Charles, moins populaire que sa mère", explique la quinquagénaire. Avant d'ajouter sur un ton plein d'humour : "Il faut dire que ce temps pluvieux ne donne pas envie. La même météo qu'en Angleterre !"