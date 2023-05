Couronnement de Charles III : où aller faire la fête avec les Anglais du Périgord ?

C'est un week end faste pour la communauté britannique de Dordogne, la deuxième plus importante de France après Paris. Plus de 7500 Britanniques ont posé leurs valises en Dordogne, depuis parfois plusieurs dizaines d'années. Ces "Anglo-Périgourdins " conservent malgré tout un attachement à leur culture et leurs traditions. A l'occasion du couronnement, plusieurs manifestations sont organisées ce week end en Dordogne.

