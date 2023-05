Couronnement de Charles III : pour un Anglais en Mayenne, "la famille royale, ce sont des snobs trop riches"

C'est un événement qui sera suivi de près dans le monde entier : huit mois après la mort de la reine Elizabeth II, son fils, le roi Charles III, va être couronné à Londres ce samedi 6 mai à partir de 12 heures (heure française). Des dizaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de la capitale britannique et des millions de téléspectateurs suivront également la cérémonie à distance devant leur écran. En Mayenne, de nombreux Anglais comptent regarder le sacre de Charles III, mais d'autres ne sont pas vraiment intéressés par cette journée. Face au peu d'engouement que suscite le couronnement de Charles III, l'association Euromayenne, par exemple, a "pris la décision de ne pas organiser d'événement en commun", précise la présidente Nicole Devel-Laigle.

ⓘ Publicité

décidé par exemple de ne pas prévoir de réunion commune ce samedi 6 mai pour célébrer le couronnement avec Charles III.

"Si ça avait été un autre membre de la famille royale, j'aurais été plus intéressée "

Chaque premier jeudi du mois, les membres d'Euromayenne se réunissent dans les locaux de l'association, à Mayenne. Des Français et des Anglais partagent un goûter autour d'une grande table, comme Paul Climance. Cet habitant de Lassay-les-Châteaux ne sait pas encore ce qu'il va regarder à la télévision. "Pourvu que le couronnement ne tombe pas en même temps que le foot de la Premier League. À la télé, je le regarderai, s'il n'y a rien d'autre plus intéressant à la télé", lance cet Anglais qui vit en Mayenne depuis 19 ans. Il aurait souhaité la fin de la monarchie après le décès de la Reine Elizabeth II. "La famille royale, ce sont des snobs trop riches", pointe-t-il du doigt.

À ses côtés, sa femme Eileen compte regarder une partie du couronnement, pour le côté historique du moment. "Je vais sans doute regarder la cérémonie, mais pas le cortège. Pendant 1 h, 1h30 peut-être", explique-t-elle. Ian Watson, lui, vit à Saint-Julien-du-Terroux, un village situé à la frontière avec l'Orne. Il a mieux à faire que d'être devant sa télévision ce samedi 8 mai. "On sera occupé à travailler, je pense. On gère un camping et on sera en train de préparer l'arrivée des clients", prévoit le directeur du camping La Patte d'oie. Sa femme, Julie Watson, prévoit d'enregistrer la cérémonie et de la regarder en replay dimanche 7 mai. "Je pourrai zapper ce que je ne veux pas voir", sourit-elle. Cette Anglaise reconnaît avoir moins d'intérêt pour Charles et sa femme Camilla. "Si ça avait été un autre membre de la famille royale, j’aurais été plus intéressée comme William et Kate, j’aurais été beaucoup plus intéressée", affirme Julie Watson.