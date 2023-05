Couronnement du roi Charles III : les Britanniques, partenaires essentiels de l'économie tourangelle

Avec son château et le clos Lucé, Amboise est une des villes d'Indre-et-Loire les plus prisées par les Britanniques

Ce samedi 6 mai 2023 restera dans les livres d'histoire : huit mois après le décès de la reine Elisabeth II, le roi Charles III est couronné. Quand il était Prince héritier, Charles est venu quatre fois en visite privée en Touraine : la première fois, à 19 ans, sa toute première visite en France, pour visiter l'abbaye de Fontevraud. La deuxième fois, en 1988 avec sa femme Diana pour voir Chenonceau. La troisième fois en 1992, pour voir les jardins de Villandry notamment et enfin une quatrième fois en août 1993, à Chinon, pour rencontrer des étudiants en architecture.

ⓘ Publicité

Etonnamment, le futur roi d'Angleterre a aussi eu l'occasion de vanter la culture et les vins de Touraine. Le 1er décembre 2015, le Prince Charles reçoit à Paris le prix François Rabelais. Décerné, entre autres, par l'institut Européen d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation, basé à Tours, ce prix récompense l'engagement du Prince de Galles en faveur de la biodiversité et de l'agriculture biologique.

Dans son discours de remerciement, le Prince Charles vante les qualités de plusieurs productions typiques de la Touraine : "Rabelais a souvent écrit son amour des produits de sa région, dans ses oeuvres : Les poissons de la Loire et bien sûr les vins immortels que sont Chinon, Saumur et Saint Nicolas de Bourgueil".

Le futur roi Charles III n'est évidemment pas le seul anglais à apprécier les vins de Loire : selon les années, la Grande-Bretagne est le deuxième ou troisième marché d'exportations pour les viticulteurs d'Indre-et-Loire. Ils y exportent principalement du Vouvray et du Touraine-Sauvignon, ainsi qu'un peu de Chinon rouge et de St Nicolas de Bourgueil.

Cet attachement des Britanniques à la Touraine, on le constate aussi à l'aéroport de Tours : chaque semaine sont proposés trois allers-retours Tours-Londres, et deux Tours-Dublin, et ces lignes sont bien fréquentées. A tel point que les Britanniques représentent 20% de la clientèle étrangère de nos hôtels et campings, et 11% de celle des châteaux de la Loire.