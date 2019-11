Courriers en retard ou perdus : Palaiseau va saisir le "gendarme de la Poste"

Palaiseau, France

Depuis le mois d'août, Grégoire de Lasteyrie, maire (LR) de Palaiseau effectue un baromètre de l'état du courrier dans sa ville. Résultat : "1 courrier sur 5 n'arrive jamais à destination et en moyenne votre courrier met 4 fois plus de temps que ce que vous payez quand vous achetez un timbre prioritaire qui, normalement est censé être délivré le lendemain". Grégoire de Lasteyrie a pourtant rencontré plusieurs fois les cadres de la Poste, l'un d'entre eux, Jérome de Préménil, directeur opérationnel du service courrier pour l'Essonne, avait d'ailleurs déclaré au mois de septembre au micro de France Bleu Paris que "dans de nombreuses zones, le service a été rétabli et une situation qui sera de nouveau pérennisée à partir de début octobre, puisque nous préparons des ajustements de cette réorganisation".

Les postiers n'arrivent plus à faire leurs tournées

Sauf que deux mois plus tard, la Mairie constate que rien ne change. Elle a donc décidé de saisir "le gendarme de la Poste" comme l'explique Grégoire de Lasteyrie "sur la base d'un manquement aux obligations relatives à la mise en oeuvre du service universel postal. Une mission que la loi a confié à la poste en 2011 pour 15 ans. L'ARCEP est censé contrôler que la poste réalise bien ce service public". Les postiers de Palaiseau expliquent qu'ils n'arrivent plus à faire leur tournée : mal organisée, trop vaste. De son côté, le groupe "La Poste" explique de qu'elle a toujours "de graves difficultés à recruter, si bien qu’à de très rares occasions, certaines tournées de facteur peuvent ne pas être effectuées". La Poste ajoute que 9 CDI devraient être recrutés dans les prochains mois à Palaiseau.