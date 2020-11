Cours à distance pour les facs : "On se sent frustrés et oubliés", déplore Lola, étudiante à Saint-Denis

Le Premier ministre l'a confirmé lors de sa conférence de presse, le jeudi 29 octobre : dans les universités tous les cours magistraux et les travaux dirigés se feront à distance, en ligne. Une annonce déprimante pour plusieurs étudiants qui vivent difficilement l'éloignement des amphithéâtres.

100% de cours en ligne

Lola, 20 ans, est étudiante en première année de master Industries culturelles et créatives, à l'université Paris 8 de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). La jeune femme vit mal ce nouveau confinement et ce passage à 100% de cours en distanciel. "On se sent frustrés et oubliés", dit-elle. Même si elle comprend la nécessité du confinement pour des raisons sanitaires, la décision de fermer les universités est vécue un peu comme une injustice : "On a l'impression qu'on est pas utiles, que finalement si on ferme la fac aux étudiants, ce n'est pas très grave, alors que non : nous sommes les travailleurs et travailleuses de demain ! On se sent abandonnés là".

"Jusqu'à 9 heures de cours devant un écran"

Surtout, Lola appréhende de suivre l'intégralité de ses cours à distance. Jusqu'à présent, elle se rendait au moins une semaine sur deux à la fac. Maintenant, elle va devoir rester concentrée sur un écran d'ordinateur pendant des heures, dans son studio de 14 mètres carrés. "Parfois, ça peut aller jusqu'à 9 heures d'affilée où on enchaîne trois cours de trois heures, c'est pas l'idéal". Dans ces conditions là, "c'est difficile de dissocier l'endroit où on mange, on on suit les cours, où on se repose et de se créer un espace de travail dans un espace restreint comme ça".

à lire aussi Crise sanitaire : rentrée universitaire hors du commun dans les facs d'Ile de France

Le gouvernement a précisé que certains travaux pratiques pourront se dérouler dans les universités et que les bibliothèques universitaires restent ouvertes. Les examens et les concours pourront également se tenir également dans les facs et autres établissements du supérieur. Pourtant, Lola s'inquiète pour sa réussite : "Pour le moment, on a pas d'infos sur les examens à venir, pas de notes et pour le mémoire que je dois rendre, impossible de réaliser le travail de terrain nécessaire", explique-t-elle.

Plus de vie sociale

Sans oublier la vie étudiante réduite à néant avec ce second confinement. "L'université est censée être le lieu principal de sociabilité, d'émancipation et depuis la rentrée, il y a des camarades de promo à qui je n'ai toujours pas parlé. Et puis, je suis dans une filière culturelle, on aime bien aller au cinéma après les cours, là ce n'est plus possible", regrette-t-elle.

"On se sent frustrés et oubliés", déplore Lola, étudiante à Saint-Denis Copier

Les échanges Erasmus tombent à l'eau

L'épidémie de coronavirus touche toute l'Europe et plusieurs pays ont décidé de se reconfiner comme la Slovaquie, où Bertille avait commencé un semestre en septembre dernier, dans le cadre d'un échange Erasmus. Elle a préféré rentrer en France, à Houdan dans les Yvelines, chez ses parents, dimanche dernier. "Quitte à se confiner, autant l'être en France, en famille", dit-elle.

Son semestre à l'étranger, cette étudiante en école d'ingénieur, ne l'avait pas du tout imaginé comme ça. "Pour moi, ça voulait dire rencontrer des étudiants de différentes nationalités, pratiquer mon anglais, voyager les week-end. Au début, les deux premières semaines, ça a été un peu ça. Mais au fur et à mesure, il y a eu rapidement des restrictions, on voyait moins de personnes et finalement je me suis retrouvée qu'avec des Français", raconte-telle. Là-bas déjà, les cours se faisaient à distance, en ligne. La jeune femme dit être revenue en France "sans regret". Quant à la Slovaquie, elle compte bien y retourner d'ici la fin de l'année scolaire, si la crise est passée d'ici là, sinon pourquoi pas plus tard, pour des vacances.