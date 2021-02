Cours de conduite sous couvre-feu, "il faut être très vigilant" raconte un gérant d'auto-école tourangeau

Il est 18 heures à Tours. Hugo, 18 ans, en est à sa 22ème heure de conduite. A ses côtés, Jérémy, le moniteur, qui ne voit pas beaucoup de différences depuis l'instauration du couvre-feu. "Entre 17 et 18 heures, on sent qu'il y a du monde mais pas forcément plus qu'avant. Par contre, au-delà de 19 heures, on commence vraiment à avoir moins de monde sur la route."

La seule véritable différence, c'est finalement le comportement des automobilistes, "ça se ressent" constate Jérémy. Le co-gérant de l'auto-école Kangouroute, Olivier Dubray, abonde : "on pourrait penser que ce serait plus facile avec une circulation moindre, mais c'est le contraire. Il faut être très vigilant. Encore ce soir, on a rencontré un conducteur en contre-sens rue de la Fuye, on s'est fait dépasser par la droite sur le pont Mirabeau à des vitesses insensées par la voie de bus, des conducteurs qui ne s'arrêtent plus aux feux... ça correspond tout à fait à une situation où les gens se sentent moins surveillés, et puis il n'y a plus la contrainte de la circulation. C'est bien connu, la circulation nocturne représente 10 % du trafic et 50 % des accidents mortels. Moins il y a de circulation, plus les conducteurs ont tendance à se sentir seuls et ont tendance à faire ce qu'ils ont envie."