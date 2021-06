Course à pied : Frédéric fait la tournée des commissariats de Normandie pour aider deux adolescents

24 commissariats pour Chloé et Ethan. Frédéric Ducauroy s'est donné l'objectif de faire le tour de la Normandie en course à pied. Il est de passage cette semaine dans la Manche, avec une étape à Cherbourg ce lundi. Suivi par un ami en camping-car, le nordiste a parcouru 43 kilomètres depuis Caen. "C'est passé très vite. En étant accompagné, tout le monde discute. On m'a présenté les différents lieux de la ville", réagissait-il hier une fois arrivé dans le Cotentin.

Fin de parcours avec ses collègues cherbourgeois

Une étape qu'il n'a pas bouclé seule. Environ 20 policiers l'ont rejoint pour les 17 derniers kilomètres, à Fermanville. Dans l'équipe, il y avait même la commissaire de Cherbourg Louisa Yazid : "C'était une belle course, l'environnement est magnifique, et c'est vrai que courir pour une cause ça donne de l'énergie", commente celle qui est arrivé début mars dans la Manche.

Sur chaque t-shirt, il était possible de lire : "Tour pour Chloé et Ethan". Le policier du nord s'est lancé dans ce défi en 2018, avec tout d'abord un passage par les commissariats de la région des Hauts-de-France. Il compte à travers cette aventure récolter de l'argent pour épauler les deux adolescents et leur famille.

"Les parents de Chloé ont une association et _j'ai vu les difficultés qu'ils ont à récolter 10 000 euros pour un voyage, alors qu'elle doit faire deux séjours par an aux Etats-Unis, pour avoir un traitement_. Elle a une maladie dégénérative du cerveau. Cela permet de refaire des liaisons de cellules. Grâce à ça, Chloé a de nouveau des sensations et réussit à marcher", pointe le fonctionnaire de 48 ans.

De son côté Ethan est autiste. Le policier compte lui financer un vélo type tandem, pour qu'il profite "de bons moments en famille et qu'il ne reste pas dans la voiture".

Prochaines étapes, Saint-Lô, Coutances...

Frédéric Ducauroy a reçu une cagnotte du commissariat de Cherbourg. Lors de son premier périple, il avait récupéré plus de 10 000 euros dans les Hauts-de-France.

Le nordiste est pour l'instant à la moitié du parcours, qui devrait se terminer lundi prochain au départ de Rouen vers Beauvais. En attendant, sa prochaine étape est le commissariat de Saint-Lô ce mardi, suivi par Coutances et Granville mercredi mercredi, puis le Mont-Saint-Michel.