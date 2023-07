Course landaise : le président de la Fédération française "favorable" à l'arbitrage vidéo

"C'est dans l'ordre des choses, la société et le sport évoluent donc les lignes doivent bouger". Après l'avoir déclaré au journal Sud-Ouest , le président de la Fédération française de la course landaise Patrice Larrosa confirme ce 15 juillet à France Bleu Gascogne être "favorable" à l'assistance vidéo à l'arbitrage.

S'il affirme qu'il ne s'agit pas d'un chantier prioritaire pour la Fédération, Patrice Larrosa estime que "ça peut être un outil important pour dissiper les doutes, par exemple dans le cadre d'une contestation par un sportif d'un pointage, c'est-à-dire de la notation d'une figure. Si le sportif dit qu'il n'a pas touché la vache alors que l'arbitre affirme le contraire, on s'en réfère à l'image et c'est l'arbitre idéal. Avec ça, on est sûr d'avoir la vérité", précise-t-il.

Pas de calendrier fixé

"La course landaise est un sport particulier, avec des règles très complexes et des notes données par plusieurs jurys... donc il peut effectivement y avoir des petites erreurs d'interprétation. Et il faut que l'arbitrage soit le plus juste possible", insiste Patrice Larrosa, dans un contexte de crise pour la discipline. Le triple champion de France Fabien Napias a en effet annoncé en juin sur Facebook sa décision d'arrêter la compétition individuelle suite à un arbitrage jugé "incompétent".

"On va voir avec les sportifs et arbitres ce que" l'assistance vidéo à l'arbitrage "peut apporter de plus, mais il faut que ce soit une mise en place collective. Sinon, cela ne marchera pas. Il faut se mettre d'accord sur les principes fondamentaux, décider qui va porter le coût financier. Je pense qu'il faut passer par une expérimentation", explique encore Patrice Larrosa. Le président de la Fédération française de la course landaise n'a pas de calendrier précis mais imagine "pourquoi pas dans un ou deux ans ... De toute façon, ça fait partie des évolutions inévitables, donc on va y arriver."