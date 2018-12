Course landaise : "Popaul" Deyris est décédé

C'est un grand nom de la course landaise qui est décédé. "Popaul" Deyris est mort à l'âge de 93 ans. Il a fondé la célèbre ganaderia qui porte son nom, à Amou en 1969. Il a remporté 5 cornes d'or avec des vaches de son élevage entre 1975 et 1979.

Landes, France

C'est l'une des grandes figures de la course landaise qui nous a quittés. "Popaul" Deyris est mort à l'âge de 93 ans. Il avait fondé la ganaderia " Deyris" (c'est là où on élève des vaches landaises) en 1969 et tout de suite il a obtenu des succès importants en course landaise. Il a remporté cinq fois la corne d'or avec deux vaches de son élevage, Estanita et Claudia, entre 1975 et 1979.

Aujourd'hui c'est son fils, Jean-Louis, qui a repris l'affaire familiale et qui continue à avoir du succès sur les différentes courses landaises du département.

Pour tout ce qu'il a apporté à la course landaise, "Popaul" Deyris a été honoré lors du concours de Dax à l'occasion de ses 90 ans. Il est entré dans l'arène avec Jean-Louis, ganadero et ses deux petits-fils Laurent et Jean-François.