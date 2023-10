Course landaise : une cagnotte pour soutenir l'écarteur Bastien Lalanne, suite à son grave accident

"On ne le lâchera jamais, jamais, jamais, quoi qu'il arrive." C'est ainsi que Patrice Larrosa, le président de la fédération française de course landaise, explique ce qui l'a poussé à créer une cagnotte en ligne pour l'écarteur landais, Bastien Lalanne. Cette cagnotte a été lancée en marge du championnat de France des écarteurs et des sauteurs, qui a eu lieu dimanche 1ᵉʳ octobre dans les arènes d'Aire-sur-l'Adour.

Le 11 août dernier, Bastien Lalanne, 25 ans, a subi une violente tumade dans les arènes de Dax , et il est retombé sur ses cervicales. Par la suite, il a été opéré à deux reprises à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Depuis, l'écarteur se sert de ses mains, sent ses jambes, mais il n'a plus de motricité de ses membres inférieurs. Il est donc pris en charge dans un centre de rééducation spécialisé à Cambo-les-Bains, au Pays basque, afin d'espérer un jour remarcher.

La fédération française de course landaise lance donc cette cagnotte en ligne, "pour aider Bastien dans son combat", comme l'explique le président Patrice Larrosa, même si au départ, Bastien Lalanne y était plutôt réticent. "La course landaise est un monde d'humilité. On n'aime pas cela, parler trop de nous. Donc effectivement, au départ, Bastien m'a dit non, pas la peine de mettre tout cela en route. Je lui ai simplement dit qu'on était des milliers à vouloir aider", décrit-il.

"J'ai donné ma parole, la parole de toute une génération, de tout un monde. La course landaise, c'est une fête, mais il faut aussi savoir mener les moments difficiles, rester fidèles et être présents et solidaires jusqu'au bout, quoi qu'il arrive", ajoute Patrice Larrosa. Cet argent permettra de faire face aux dépenses incontournables, le temps que l'assurance prenne le relais, notamment concernant l'aménagement du logement de Bastien Lalanne.