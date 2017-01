Course à pied: les Métropolitaines de Saint-Grégoire ont encore fait le plein !

Malgré la pluie, plus de 3000 coureurs ont pris part ce dimanche aux Métropolitaines de Saint-Grégoire (35).

1615 classées sur la Grégorienne, 1530 classés sur le 10 km Daunat. Les Métropolitaines de Saint-Grégoire 2017 ont encore fait le plein. Et ce, malgré une pluie incessante, et une température pas franchement élevée. Des conditions qui n'ont pas (trop) gêné Francine Niyonizigiye sur les 7 km de la Grégorienne, épreuve exclusivement réservée aux féminines. La Burundaise de 28 ans, spécialiste du 5000 mètres (elle a participé aux JO de 2004 et 2008 avec son pays sur cette distance) a battu le record de l'épreuve, en 25'41, s'imposant au sprint devant la Kényane Esther Njeringanga (25'42), vainqueur du semi-marathon de Liffré en 2015. La Bretonne Gaëlle Houitte (Pacé en courant) s'est classée 8e et première vétérane avec un chrono de 27'43.

Le célèbre animateur de FB Armorique, Félix Legrand, bien entouré à l'arrivée de la Grégorienne © Radio France - Philippe Glémée

Pas de record en revanche sur le 10 km Daunat. Les 29'53 réalisés par Willy Nduwimana en 2015 ne sont pas tombés. Le Bayonnais Pierre Urruty (Montreuil 93) s'est imposé en 30'23, juste devant le Toulousain Mathieu Brulet. "Avec de meilleures conditions, je pense qu'on pouvait passer sous les 30'" a déclaré le lauréat 2017 à l'arrivée. "Mais le long du canal, on glissait, c'était comme du cross. On a fait un beau spectacle quand même". Le Burundais Abraham Niyonkuru a complété le podium.

Les classements: La Grégorienne (7, 150 km): 1. Francine Niyonizigiye 25'41; 2. Esther Njeringanga (Olympique de Marseille) 25'42; 3. Angeline Gours (AC Tassin) 25'47..... 8. Gaëlle Houitte (Pacé en courant) 27'43, 1ère vétérane

1615 féminines ont terminé la Grégorienne © Radio France - Philippe Glémée

10 km Daunat: 1. Pierre Urruty (Montreuil 93) 30'23; 2. Mathieu Brulet (Toulouse) 30'24; 3. Abraham Niyonkuru (Sarthe Running) 31'13..... 6. Jackson Onami (Pacé en courant) 31'48; 7. Alban Chorin (US Laval) 31'55; 8. Mickaël Biot (EA Saint-Malo) 32'52; 9. Fabrice Bariot (Garnison Rennes) 33'02; 10. Sébastien Tence (Pont-Péan) 33'22... 1ère féminine: Amandine Commere (Laval triathlon) 40'06