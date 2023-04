Course sauvage à Bordeaux : la destruction du circuit de Mérignac a débuté

Le circuit de Mérignac, fermé il y a un an sur décision de justice et dont certains réclamaient la réouverture après la course sauvage qui a fait 13 blessés à Bordeaux le 14 avril dernier, a commencé à être détruit. Les travaux vont se poursuivre jusqu'à l'automne, avec l'objectif de réaliser une aire de grand passage pour les gens du voyage comme l'avait annoncé le maire de Mérignac et président de la Métropole Alain Anziani. Cette aire de grand passage complètera celle de Bordeaux Nord et celle d'Artigues dont la livraison est prévue en juillet.

Dans un communiqué, la ville de Mérignac reprécise sa position : "les run sauvages à Bordeaux et le circuit auto-moto de Mérignac sont deux questions distinctes", même si Alain Anziani "respecte l'attachement de la fédération française des motards en colère et de nombreux passionnés de loisirs mécaniques à ce circuit".

Dans un autre communiqué, le député Renaissance de la 6ème circonscription Eric Poulliat, dénonce de son côté, "des hasards de calendrier difficiles... signe d'obstination et d'entêtement à ne pas vouloir répondre aux enjeux de sécurité routière", alors qu'il avait proposé de réhabiliter le lieu "pour créer un pôle de prévention des risques routiers".