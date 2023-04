Course sauvage à Bordeaux : un circuit pour limiter les runs ?

Que faire pour limiter les courses de voitures sauvages dans Bordeaux ? C'est toute la question après le grave accident qui a fait 13 blessés lors d'un run dans le quartier de Bordeaux-Lac le week-end dernier. Depuis le conducteur a été place en détention provisoire et sera jugé le 7 juin prochain. Mais tout cela ne règle pas pour autant le problème, surtout qu'à Bordeaux où ces courses sauvages existent depuis très longtemps.

Il y a bien sûr le volet répression. Ce mardi soir, le préfet de la Nouvelle Aquitaine et de la Gironde, Etienne Guyot a annoncé le renforcement des contrôles des forces de l'ordre "pour lutter avec la plus grande fermeté contre les rodéos et runs motorisés". Des contrôles qu'il promet désormais quotidiens. Sur les huit derniers mois, 859 opérations anti-rodéos ont été menées dans la métropole bordelaise et plus particulièrement sur la commune de Bordeaux. Et dans le cadre de ces actions « coups de poing », 8 263 personnes ont été contrôlées , 1306 verbalisées, 57 personnes ont été placées en garde à vue, 3 véhicules et 20 deux-roues motorisés ont été saisis.

Rouvrir le circuit de Mériganc ?

Mais il y a aussi le volet prévention. Aujourd'hui, tous les acteurs (pratiquants, associations, politiques, etc) sont unanimes : il faut réussir à encadrer ces runs. "C'est la responsabilité des politiques de se dire, voilà il y a des pratique qu'on n'arrive pas à interdire et qui sont dangereuses, est-ce qu'on ne peut pas en encadrer une grande partie ? Quitte à réprimer encore plus durement ceux qui continuent à faire n'importe quoi. Donc, il faut donner aux pratiquants un espace d'expression sécurisé où ils pourront se faire plaisir", explique le député Renaissance, Eric Poulliat.

Depuis plusieurs mois, il travaille avec le Ministère de l'Intérieur sur un projet d'encadrement de ces courses. En Gironde, il soutient ceux qui demandent la réouverture immédiate du circuit de Mérignac pour accueillir ces run et en faire un pôle de prévention alors que la mairie a décidé de le transformer en une aire de grand passage de gens du voyage. Pour les associations, ce serait l'endroit idéal comme l'affirme le porteur du projet Nicolas Badard : "Pour moi, créer un nouveau pôle de prévention où on va raser une forêt ou détruire un champ, c'est possible mais ce n'est pas écologique. Ce serait complètement stupide. Il faut revenir sur cette décision car on est en train de transformer un lieu qui était très utile."

C'est non pour Anziani !

Mais le maire de Mérignac Alain Anziani a déjà prévenu, il ne reviendra pas sur son choix. Le circuit de Mérignac devrait bien devenir une aire de grand passage pour les gens du voyage avec une ouverture prévue à l'automne après quelques travaux. Pour le président de Bordeaux Métropole, il faut trouver un autre lieu et ce n'est pas gagné : "Aujourd'hui, j'ai très peu de candidature car tout le monde a peur des nuisances sonores. Il faut qu'on trouve un endroit adapter." Et en ce début de semaine, c'est au tour de la Fédération des Motards en colère de la Gironde de réclamer une réunion en urgence sur le sujet et de demander la réouverture du circuit de Mérignac.