Coursegoules : un projet d'héliport suscite la discorde

Les hélicoptères au dessus de leur tête, c'est hors de question. Plusieurs habitants de Coursegoules, près de Vence, ont créé un collectif pour faire bloc face à un projet de création d'héliport sur leur commune. Une société privée, Héli Protection, souhaiterait en effet s'y installer pour développer son activité. Ses hélicoptères servent au transport de charges en zones difficiles d'accès. Ils servent aussi aux pompiers pour larguer de l'eau sur les zones d'incendies l'été.

La crainte d'un bruit entêtant et régulier

Pour beaucoup de riverains, la première crainte c'est d'abord le bruit, bien qu'une étude plutôt rassurante ait été réalisée sur ce point. Etude dont ils contestent la crédibilité. "Ce projet c'est juste une insulte à notre cadre de vie. On va prendre un tsunami de pollution et de bruit" se désole Guylain Arziari, responsable de ce collectif. L'impact sur l'environnement, c'est l'autre crainte des opposants, entre rejet de kérosène, et bruit pouvant faire fuir les vautours et autres aigles présents en nombre sur la zone. Une pétition a donc été lancée.

La mairie calme le jeu

La mairie de son côté assure qu'elle n'en est qu'à l'étude du projet. Face à la pression des opposants, elle compte organiser une réunion d'information le 6 novembre. Selon elle la création de cet héliport aurait de vrais avantages : générer une nouvelle activité dans cette petite commune d'une part, et permettre la création d'une zone artisanale, puisque la société Héli Protection viabiliserait le terrain, avec la création d'une route qui permettrait d'installer de nouveaux artisans sur place.