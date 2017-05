Courses de Strasbourg: les camions-poubelles seront là aussi

On attend 14.000 participants pour les courses de Strasbourg, ce dimanche 14 mai, ainsi que des milliers de spectateurs. 800 bénévoles et de nombreux policiers seront sur le pont assurer la sécurité de cette manifestation sportive.

Avec la menace terroriste, organiser un évènement sportif en pleine rue, en centre-ville, est devenu un casse-tête. Les courses de Strasbourg, ce weekend, avec leurs 14.000 participants, constituent un beau défi pour les organisateurs, d'autant qu'une bonne partie des épreuves se déroulera près des institutions européennes, institutions qui accueilleront elles aussi le public ce dimanche pour leur traditionnelle opération "portes ouvertes". Le circuit proposé aux nombreux curieux débutera par le Parlement européen, d'un côté de l'Ill, et se terminera de l'autre côté de la rivière, avec le Conseil de l'Europe.

Circuler "léger" pour franchir rapidement les contrôles de sécurité

Les lignes de départ et d'arrivée des épreuves, allée de la Robertsau et allée de l'Europe, sont considérées comme des "fan-zones", elles seront barrées par des camions-poubelles et on ne pourra y accéder qu'à pied, après avoir montré patte blanche. Il est recommandé de laisser sa voiture à distance et venir en tram ou mieux, à vélo. Côté public, il faudra éviter les gros sacs, pour passer rapidement les contrôles, et, côté coureurs, arriver tôt près de la ligne de départ. Tout au long du parcours, 400 bénévoles, des "signaleurs", surveilleront la course, épaulés par une cinquantaine de policiers.

70 secouristes, aussi, seront sur le pont, assistés de deux médecins. Un numéro d'urgence figurera sur chaque dossard, ainsi que les coordonnées de la personne à joindre en cas de blessure ou de malaise.

Les mesures de sécurité en place dimanche - Courses de Strasbourg DR

Pour participer à l'une des épreuves des courses de Strasbourg, 5 km, 10 km, ou encore semi-marathon, il faut s'inscrire en ligne, puis aller chercher son dossard vendredi ou samedi au village des courses, place Kléber, au centre de Strasbourg.