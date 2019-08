Courses hippiques de Vitteaux 2019 : la passion du jeu pour petits et grands

Ce dimanche avait lieu la deuxième et dernière journée de courses de l'année à l'hippodrome de Vitteaux. Les habitués du pari ont joué gros, les plus jeunes s'y sont mis aussi, mais juste pour jouer.

Vitteaux, France

C'est le rendez-vous des turfistes de Côte-d'Or, deux fois par an dans l'hippodrome de Vitteaux, à Marcilly-Dracy exactement. Après la rencontre du 8 juillet dans l'unique hippodrome du département, ce dimanche, huit courses étaient au programme : une course galop pour amateurs et sept courses professionnelles sur une piste de 1 200 mètres.

Le soleil qui tape au milieu des champs n'a pas rebuté le grand public, près de 1 500 spectateurs ont fait le déplacement. Et cette année, même les enfants ont pu parier, avec presque autant d'enjeux que les grands.

Le pari pour les turfistes et les novices

Le pari, c'est un rituel pour les turfistes, les habitués des courses comme Franck : "mes jumelles, un chapeau, une glacière et une petite chaise pliante comme les anciens." Ce dijonnais vient ici depuis quinze ans, il a grandi dans le milieu des courses car son père avait des chevaux. Alors ce dimanche, il a rempli le frigo "pour pas tout perdre," avant de miser 100 euros pour la journée.

Il est venu avec son ami novice Nordine, "je crois à la chance du débutant, explique ce dernier. Je joue à l'intuition, je mise sur des chiffres en fonction de ma date d'anniversaire par exemple."

L'expert et ses jumelles © Radio France - Sophie Allemand

Les enfants : de petits pronostiqueurs

D'autres découvrent et apprennent : les enfants. Un couple de grands-parents a emmené les petits-enfants à la course. D'habitude ils misent des sous avec leur papi, mais pour la première fois ils ont eu le droit à un carnet juste pour eux : le carnet des petits pronostiqueurs.

L'aînée des cousins explique que "si le cheval sur lequel ils ont misé arrive premier, ils gagnent trois points. En fonction du nombre de points, ils peuvent avoir des cadeaux. Cela leur apprend à parier mais sans argent, juste pour des points."

Le carnet du petit pronostiqueur © Radio France - Sophie Allemand

Chaque années ces deux courses ont une grosse retombée économique pour les gîtes et restaurants des alentours. La Société des courses de Vitteaux demande régulièrement à la Fédération qu'une troisième journée de courses annuelle soit voit le jour à l'hippodrome de Vitteaux.