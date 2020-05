Courses hippiques : le Quinté se dispute à Laval samedi

L'hippodrome de Laval accueille ce samedi le Tiercé-Quarté-Quinté PMU (16 coureurs au départ). Une réunion qui devait avoir lieu dans le célèbre hippodrome d'Enghien-les-bains. La piste de Bellevue-la-Forêt possède la même surface que sa collègue du Val d'Oise et la même corde (à gauche).

Vendredi prochain l'enceinte de Bellevue-la-Forêt accueillera également une autre course, prévue à Vincennes en semi-nocturne. L'hippodrome de Craon n'est pas en reste non plus. Ce dimanche, il accueille un parcours de cross, initialement prévu à Compiègne. La première course est prévue à 14h.

Les responsables de société de courses en Mayenne expliquent que ces délocalisations ne sont pas forcément une opportunité économique pour les hippodromes du département car le marché des courses tournent encore au ralenti et les 13.500 points de vente PMU en France n'ont pas tous rouverts.