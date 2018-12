Coust : la mort du dernier commerce ?

Coust, France

Le commerce marche pourtant bien, assure le couple d'artisans qui lance un appel sur France Bleu Berry : le travail ne vous fait pas peur ? C'est peut-être une offre pour vous. Cela fait des mois que Alain et Andrée Tabourdeau cherchent un repreneur pour leur boulangerie. Mais voilà, la campagne n'attire pas.

La boulangerie de Coust est à reprendre. © Radio France - Michel Benoit

Ses clients, Andrée Tabourdeau les connait tous par leur prénom ou presque... cela fait 29 ans que son mari, Alain, est installé à Coust comme boulanger, mais à 60 ans, il aspire à une retraite bien méritée : " Cela fait 45 ans que j'ai commencé à travailler. Je voudrais bien me reposer un peu. Notre commerce est parfaitement viable pour un couple. On vit très bien ici. Il y a plus de 45 enfants à l'école, le collège est à huit kilomètres."

Andrée Tabourdeau, la boulangère de Coust © Radio France - Michel Benoit

Plusieurs personnes sont venues visiter le commerce, mais elles n'ont pas donné suite, regrette Andrée : " Elles ont peur de vivre dans un village. On gagne sa vie correctement, mais faut pas compter ses heures. C'est peut-être ça aussi qui effraie." La boulangerie assure une tournée chaque jour dans trois communes. Le loyer, commerce et logement, n'est que 400 euros par mois. Le laboratoire est en bon insiste Andrée : " On a toujours appeler un spécialiste pour l'entretien du matériel. On a même adapter l'entrée pour les personnes à mobilité réduite."

Le fournil de la boulangerie de Coust © Radio France - Michel Benoit

Le café, l'épicerie, le médecin : tout a fermé... André vient chaque matin à la boulangerie pour deux bonnes raisons : "J'achète le journal et un demi pain. Avant il y avait le bistrot à côté, mais il a fermé. Y'a plus que la boulangerie dans le village. Faudrait pas que ça ferme." Alain Tabourdeau affirme ne pas être gourmand sur le prix du fond de commerce et se dit même prêt à donner un coup de main si nécessaire. Si vous êtes intéressé par ce commerce n'hésitez pas contacter Alain et Andrée Tabourdeau, les boulangers de Coust. Voici leur téléphone : 02 48 63 50 20 (sauf dimanche après-midi et lundi).