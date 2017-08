Coût de la vie étudiante à Dijon : l'Unef fait ses comptes

Loyers, transports, baisse des allocations logement... le syndicat étudiant Unef Bourgogne vient de faire les comptes à la veille de la rentrée universitaire à Dijon. Les étudiants devront débourser 1.22% de plus cette année.

Dans un communiqué publié ce mercredi 23 août, le syndicat étudiant Unef rappelle que le coût de la vie étudiante augmente de 2,09 % nationalement, soit près du triple de l’inflation générale. Cette hausse va accentuer selon l'Unef, la précarité et la sélection sociale déjà présente à l’entrée de l’Enseignement Supérieur.

L'Unef note également que "la lutte contre la précarité étudiante semble absente de l’agenda du gouvernement ou risque d’être aggravée par des mesures néfastes telles que la baisse des APL" . Le syndicat en appelle donc auxpouvoirs publics bourguignons pour qu'ils utilisent "les leviers à leur disposition afin de faire reculer cette précarité des étudiants

Les chiffres de la rentrée à Dijon.

1,22% c'est l'augmentation de la vie étudiante à Dijon.

10€ le m2, C'est le coût moyen dans le secteur privé à Dijon.

1,08%, c'est l'augmentation des loyers à Dijon.

5€ / Mois, c'est ce que vont perdre les étudiants avec la baisse du montant des APL.

23,89%, c'est le taux appliqué dans le prélèvement de la taxe d'habitation à Dijon.

277,5€ , c'est le coût moyen annuel des transports en commun

Coût de la vie (illustration) © Maxppp - CLAUDE PRIGENT

Les revendications de l'Unef

L'accession au logement autonome est un facteur déterminant de la réussite universitaire et de l’accès à l’autonomie, le coût du loyer constitue un obstacle important puisqu’il représente en moyenne 53 % du budget d’un étudiant. Or, cette année, les étudiants dijonnais subissent une forte augmentation du loyer des petites surfaces de 1.08 %. Couplée à une baisse certaine du montant des APL, du coup, l'Unef estime que "cette dynamique haussière empirera un peu plus la précarité étudiante".

Les transports en commun représentent également un des postes de dépense les plus importants. L’UNEF Bourgogne revendique une baisse du prix des transports supporté par les étudiants, qui s’élève actuellement à 240 euros pour 9 mois et à 315 euros pour l’année. Le constat de l’importance du montant dédié aux transports dans le budget d’un étudiant "doit faire l’objet d’actes de la part des collectivités territoriales". A ce titre, l’UNEF Bourgogne demande la mise en place d’un demi-tarif à 15 € par mois à destination de tous les étudiants.

L’UNEF revendique un plan d'urgence pour permettre à chaque étudiant d’avoir les moyens d’étudier

- Un investissement financier dans le CROUS de l’académie de Dijon, qui permettra une rénovation de la résidence universitaire Beaune et d’endiguer la hausse globale des prix dans le secteur de la restauration universitaire.

- La mise en place de l’encadrement des loyers à Dijon, afin de stopper l’augmentation continue du coût des loyers des petites surfaces ainsi que des moyens financiers destinés à assurer le contrôle de cet encadrement.

- L’exonération de la taxe d’habitation pour les étudiants, afin de les décharger de cette dépense qui pèse fortement sur leur budget annuel.

- L’extension des demi-tarifs étudiants à Dijon afin de garantir aux étudiants l’accès à des coûts de transports abordables.

- Le maintien de la carte culture étudiante.